شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من فيروس كورونا بعد انتقاله فى دول العالم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر فيروس غامض فى الصين فى هذه الفترة وتم اكتشاف أنه فيروس "كورونا" الذى تسبب فى وفاة العشرات من الأشخاص وانتشر مؤخراً فى الهند وباكستان وسنغافورة، ولا تتوفر حاليًا لقاحات للحماية من الإصابة بفيروس كورونا البشري.

وفى هذا السياق قدم موقع “CDC” الأمريكى المختص بالوقاية من الأمراض، وسائل الحماية من الفيروس حتى تتمكن من تقليل خطر الإصابة بالعدوى عن طريق القيام بما يلي:

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اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل

تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك بأيدي غير مغسولة

تجنب الاتصال الوثيق مع الناس الذين يعانون من المرض

كيف تحمي الآخرين

إذا كانت لديك أعراض شبيهة بالبرد ، فيمكنك المساعدة في حماية الآخرين عن طريق القيام بما يلي

البقاء في المنزل بينما كنت مريضا

تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين

غط فمك وأنفك بمنديل عند السعال أو العطس ، ثم قم برمي المناديل في المهملات وغسل يديك

تنظيف وتطهير الأشياء والأسطح

علاج فيروس كورونا

لا توجد علاجات محددة للأمراض الناجمة عن فيروسات كورونا البشرية، وسوف يتعافى معظم الأشخاص المصابين بمرض فيروس كورونا البشري الشائع بمفردهم، ومع ذلك ، يمكنك القيام ببعض الأشياء لتخفيف الأعراض

تناول أدوية الألم والحمى (تحذير: لا تعطي الأسبرين للأطفال)

قم بالاستحمام الساخن للمساعدة في تخفيف التهاب الحلق والسعال

إذا كنت مريضًا بشكل خفيف ، فيجب عليك ذلك

اشرب الكثير من السوائل

البقاء في المنزل والراحة

إذا كنت تشعر بالقلق إزاء الأعراض الخاصة بك ، يجب عليك مراجعة الطبيب الخاص بك.