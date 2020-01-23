فوائد مذهلة للملح الأسود

الملح الأسود هو واحد من المكونات السحرية الموجودة في كل منزل، فهو يعرف بصفاته العلاجية لعدد لا بأس به من الأمراض. هناك اكثر من طريقة لاستخدام فوائد الملح الأسود في علاج الأمراض المتعلقة بالهضم على سبيل المثال.

يحتوي الملح الأسود على كمية وفيرة من المعادن والفيتامينات، من ثم استخدامه المنتظم يجلب كثير من الفوائد إلى الجسم.





الملح الأسود هو الملح الصخري البركاني ذي اللون الوردي ، والذي يتوفر بسهولة في شبه القارة الهندية. الملح الأسود غني بالحديد والبوتاسيوم والمعادن الأخرى. لذلك يحتوي على العديد من الفوائد نذكرها أدناه:



1-الملح الأسود يشفي من الانتفاخ والحموض



الملح الأسود هو أحد المكونات البارزة المستخدمة في أدوية المعدة والحبوب الهضمية. الخواص القلوية للملح الأسود تساعد في علاج مشاكل المعدة مثل الانتفاخ والإمساك. كما أنه يحد من حدوث اضطرابات في المعدة. يحتوي الملح الأسود على كلوريد الصوديوم والكبريتات والحديد والمنغنيز وأكسيد الحديديك ، والتي تشفي من انتفاخ البطن.

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نصيحة: بعد الوجبة الثقيلة الغنية بالدهون، والتي قد تسبب اضطراب في المعدة ، تناولي نصف ملعقة من الملح الأسود ، واخلطيها بالماء العادي وقومي بشربها. وسوف يساعد ذلك على تسهيل الهضم.



2- الملح الأسود يمنع تقلصات العضلات أو التشنج



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كونه غنيًا بالبوتاسيوم ، وهو شرط أساسي لتحسين أداء عضلاتنا ، فإن الملح الأسود يوفر لراحة من تقلصات العضلات والتشنجات. فائدة أخرى هامة من الملح الأسود هو أنه يساعد أيضا في امتصاص المعادن الأساسية الموجودة في الوجبات.

3- الملح الأسود يحمي في مرض السكري

إذا كنتِ ترغبي في التخلص من مخاطر مرض السكري وأسبابه ، فننصحك باستبدال أملاح الطعام العادية إلى الملح الأسود، لأنه فعالاً في مساعدة الجسم على الحفاظ على مستويات السكر.

اشربي كوبًا من الماء الممزوج بالملح الأسود على معدة فارغة كل صباح. هذا سوف يساعد جسمك على التخلص من السموم.

4- الملح الأسود يحفز الدورة الدموية

واحدة من أكثر فوائد الملح الأسود هو أنه يساعد على انتظام الدورة الدموية، بسبب انخفاض مستويات الصوديوم ، يساعد الملح الأسود في تدفق الدم ، ويساعد في الحفاظ على مستويات ضغط الدم. كما أنه يزيل تجلطات الدم ويتعامل بفعالية مع مشكلة الكوليسترول.

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5- الملح الأسود يساعد على فقدان الوزن

بفضل تأثيره على الدهون والإنزيمات ، يمكن أن يكون الملح الأسود مفيدًا جدًا لمن يسعون إلى تخفيف الوزن، فهو يساعد في تفتيت الدهون. كذلك يساعد أيضًا على حركات الأمعاء ، ويعالج الإمساك والانتفاخ ، فإن الملح الأسود فعال للغاية في التخلص من الوزن.