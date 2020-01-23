مصير إعلان الطوارئ الدولية لمواجهة "كورونا الصين" يتحدد الجمعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، تأجيل قرارها بإعلان حالة طوارئ صحيّة دوليّة بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، ليوم واحد.



ووسط قلق من انتشار العدوى داخل الصين وبلدان أخرى، اجتمعت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية في جنيف لتقرير ما إذا كان تفشي المرض "حالة طوارئ دولية"، أم لا، ما يستدعي استجابة دولية منسقة.

وانقسمت آراء أعضاء اللجنة؛ إذ قال المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات.

وأضاف: "القرار بشأن إعلان أو عدم إعلان حالة طوارئ صحية عمومية على المستوى الدولي هو قرار آخذه على محمل الجد، وأنا مستعد فقط لأدرسه مع الأخذ في الاعتبار كل الأدلة".

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وكشف أن فريق المنظمة موجود بالفعل في الصين ويعمل مع خبراء ومسؤولين محليين للتحقيق في تفشي الوباء والحصول على مزيد من المعلومات، قائلاً إنَّ اللجنة سيكون لديها المزيد لتضيفه في الاجتماع، الخميس.

وكان معدل الوفيات المنخفض للفيروس الجديد أحد الأسباب الرئيسية وراء عدم إعلان حالة طوارئ، فمع معدل وفيات بنسبة 3.8%، يبدو أن الفيروس التاجي الجديد أقل فتكاً.

وأكد كبار مسؤولي منظمة الصحة العالمية أن الفيروس ينتقل حتى الآن عبر الاتصال الوثيق من إنسان إلى آخر، على غرار تفشي فيروس كورونا السابق، الذي أدى إلى وباء السارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وقالوا إنه إذا كانت سلسلة الوباء من إنسان إلى إنسان، فيمكن عندئذٍ السيطرة على العدوى بطريقة أسهل.

وأضافوا: "تنشأ المشكلة عندما تحدث طرق عدوى أخرى غير معروفة، وفي هذه المرحلة من الوقت، لا يمكن تحديد كل هذه المسارات"، متابعين أن مصدر الفيروس لا يزال مجهولا، ما سيحدّ من جهود احتوائه.

وأصاب الفيروس أكثر من 580 شخصا حتى الآن، وأسفر عن مقتل 17 آخرين.