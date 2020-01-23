تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البرازق الشامية

المقادير

- للتزيين :

السمسم : 2 كوب

فستق حلبي : كوب (مجروش)

لوز : كوب (مجروش)

- لتحضير القطر :

سكر : نصف كوب

الماء : كوب

العسل : 2 ملعقة كبيرة

- دقيق : 3 اكواب

- الزبدة : كوب

- سكر البودرة : كوب

- البيض : 2 حبة

- خلاصة الفانيليا : ملعقة صغيرة

- الخل الأبيض : 2 ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

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الطريقة:

‏حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية وافردي ورقة زبدة في صينية فرن.‏

‏لتحضير القطر: في قدر على حرارة متوسطة ذوّبي السكر حتى تحصلي على كراميل.

أضيفي الماء واغلي المزيج حتى تحصلي على ‏القطر.‏

‏‏ارفعي القدر عن النار ثم أضيفي العسل وحرّكي جيداً واسكبي المزيج في وعاء واتركيه جانباً بدرجة حرارة الغرفة حتى يبرد.‏

‏‏ في وعاء، اخلطي الزبدة بواسطة الخلاط الكهربائي حتى يصبح قوامها ناعماً. أضيفي السكر البودرة واخلطي جيداً.‏

‏ أضيفي البيض، خلاصة الفانيليا والخلّ. اخلطي المكونات حتى تحصلي على مزيج متجانس.‏

‏زيدي الدقيق تدريجياً إلى المزيج ثمّ أضيفي البايكنغ باودر والملح. ‏

‏استمري بالخلط حتى تحصلي على عجينة متماسكة. أدخلي الوعاء إلى الثلاجة لـ30 دقيقة.‏

‏ اخلطي الفستق الحلبي واللوز في طبق. ضعي السمسم في طبق ثانٍ.‏

‏ أخرجي العجينة من الثلاجة ثم شكّليها إلى كرات صغيرة واضغطي على كل واحدة منها بين راحتي يديك.‏

‏ غمّسي جهة من العجينة بالقطر ومن ثمّ بمزيج الفستق واللوز. غمّسي الجهة الثانية بالقطر ومن ثمّ بالسمسم المحمّص.‏

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