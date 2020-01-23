تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البرازق الشامية

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- للتزيين :
السمسم : 2 كوب
فستق حلبي : كوب (مجروش)
لوز : كوب (مجروش)
- لتحضير القطر :
سكر : نصف كوب
الماء : كوب
العسل : 2 ملعقة كبيرة
- دقيق : 3 اكواب
- الزبدة : كوب
- سكر البودرة : كوب
- البيض : 2 حبة
- خلاصة الفانيليا : ملعقة صغيرة
- الخل الأبيض : 2 ملعقة صغيرة
- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة
- ملح : ربع ملعقة صغيرة
الطريقة:
حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية وافردي ورقة زبدة في صينية فرن.
لتحضير القطر: في قدر على حرارة متوسطة ذوّبي السكر حتى تحصلي على كراميل.
أضيفي الماء واغلي المزيج حتى تحصلي على القطر.
ارفعي القدر عن النار ثم أضيفي العسل وحرّكي جيداً واسكبي المزيج في وعاء واتركيه جانباً بدرجة حرارة الغرفة حتى يبرد.
في وعاء، اخلطي الزبدة بواسطة الخلاط الكهربائي حتى يصبح قوامها ناعماً. أضيفي السكر البودرة واخلطي جيداً.
أضيفي البيض، خلاصة الفانيليا والخلّ. اخلطي المكونات حتى تحصلي على مزيج متجانس.
زيدي الدقيق تدريجياً إلى المزيج ثمّ أضيفي البايكنغ باودر والملح.
استمري بالخلط حتى تحصلي على عجينة متماسكة. أدخلي الوعاء إلى الثلاجة لـ30 دقيقة.
اخلطي الفستق الحلبي واللوز في طبق. ضعي السمسم في طبق ثانٍ.
أخرجي العجينة من الثلاجة ثم شكّليها إلى كرات صغيرة واضغطي على كل واحدة منها بين راحتي يديك.
غمّسي جهة من العجينة بالقطر ومن ثمّ بمزيج الفستق واللوز. غمّسي الجهة الثانية بالقطر ومن ثمّ بالسمسم المحمّص.
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