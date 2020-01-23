تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة المكسرات بالبهارات

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- طحين : 2 كوب (منخل)

- سكر : كوب

- الزيت النباتي : كوب

- البيض : 3 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- حليب : نصف كوب

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

- جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)

- كبش القرنفل : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- حليب : نصف كوب

- مكسرات : نصف كوب (غير محمصة / مفرومة) الطريقة: سخني الفرن على حرارة 350 درجة.

ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشة طحين.

اخلطي الطحين مع البيكنج باودر والبيكنج صودا والقرفة والقرنفل وجوزة الطيب.

اخفقي السكر والزيت والبيض والفانيلا بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج كريمياً وهشاً.

أضيفي مزيج الطحين والبهارات بالتناوب مع الحليب مع استمرار الخفق حتى تتجانس المكونات.

أضيفي المكسرات المفرومة وحركي.

صبي مزيج الكيك في القالب المجهز وأدخليه الفرن لمدة 45 إلى 50 دقيقة حتى ينضج.

ازيلي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد لمدة 10 دقائق.

انقلي الكيك لطبق التقديم وقدميه دافئاً أو بارداً حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكعك السوري بالحليب

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