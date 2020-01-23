تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز باللحم والجزر

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- مقادير اللحم : اللحم : 500 غراماً (هبرة / مقطع مكعبات)

البصل : 1 حبة (مفروم أرباع)

الفلفل الحار : قرن (مفروم)

ملح : ملعقة كبيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة (حبّ)

ورق غار : 1 ورقة

القرفة : عود

زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة - الجزر : 2 حبة (مفروم مكعبات)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- الزنجبيل : ربع ملعقة صغيرة (طازج ومبشور)

- الكركم : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- أرز بسمتي : 2 كوب (مغسول ومنقوع)

- سمن : ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- مرق اللحم : 3 اكواب

- زبيب : ربع كوب (مقلي / للتزيين) الطريقة: Advertisements لسلق اللحم: ضعي زيت الزيتون في قدر الضغط وأضيفي اللحم وقلبي حتى يصبح بني اللون.

أضيفي الملح والبصل والفلفل الحار والغار والفلفل الأسود الحب وعود القرفة وقلبي لمدة 5 دقائق.

اغمري اللحم بالماء وغطي القدر واتركيه لمدة 40 دقيقة أو حتى ينضج اللحم تماماً.

صفي اللحم واحتفظي بالمرق.

لتحضير الأرز: سخني السمن والزيت في قدر سميك على النار.

أضيفي البصل وقلبي لمدة 3 دقائق حتى يطرى.

ثم أضيفي الثوم والجزر وقلبي لمدة 5 دقائق.

أضيفي اللحم المسلوق والبهارات المشكلة والملح والكركم والزنجبيل والثوم وقلبي لمدة 5 دقائق.

أضيفي الأرز ومرق اللحم واتركي المزيج حتى يغلي.

خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 25 دقيقة حتى ينضج الأرز.

اسكبي الأرز في طبق التقديم وزينيه بالزبيب وقدميه ساخناً إلى جانب السلطة أو اللبن الزبادي حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مضغوط اللحم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الفلفل الحلو

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