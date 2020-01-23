تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رز بالدجاج والمكسرات

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- لتحضير الدجاج : أفخاذ الدجاج : 2 قطعة

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

ملح : حسب الرغبة

فلفل أسود : حسب الرغبة - لتحضير الأرز : أرز بسمتي : كوب

مرق دجاج : كوب ونصف

الزبدة : ملعقة كبيرة

القرفة : نصف ملعقة صغيرة

ملح : حسب الرغبة

فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة - للتزيين : صنوبر : حسب الرغبة (محمص)

لوز : حسب الرغبة (محمص)

فستق حلبي : حسب الرغبة (محمص) الطريقة: 1- لتحضير الدجاج: اغسلي فخذا الدجاج جيداً ونكهيهما بالملح والفلفل الأسود. Advertisements 2- ضعيهما في صينية فرن وادهنيهما بزيت الزيتون. 3- أدخلي الصينية إلى فرن محمى مسبقاً حتى ينضج الدجاج. 4- في هذا الوقت حضري الأرز وضعيه في قدر على النار مع مرق الدجاج والزبدة. 5- نكهيه بالملح والفلفل والقرفة واتركيه على النار لمدة 40 دقيقة حتى ينضج. 6- ضعي الدجاج والأرز في طبق التقديم وانثري على الوجه الصنوبر، اللوز والفستق. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز كنتاكي المبهر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الفلفل الحلو

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