تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بسمتي بالخضار

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- أرز بسمتي : 2 كوب

- البازلاء : نصف كوب (مجمدة)

- الذرة : نصف كوب (مجمدة أو معلبة)

- الجزر : نصف كوب (مبشور أو مفروم حسب الرغبة)

- كاجو : ربع كوب (محمص)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- ماء ساخن : 3 أكواب ونصف الطريقة: انقعي الأرز البسمتي بماء بارد لمدة نصف ساعة ثم صفيه.

ضعي الماء في قدر غير لاصق وأضيفي الملح والذرة والبازيلا والجزر واتركي المزيج حتى يغلي.

أضيفي الأرز والملح والزيت وغطي القدر وخففي النار واتركيه لمدة 25 دقيقة حتى ينضج الأرز مع الخضار.

اسكبي الأرز في طبق التقديم وزيني بالكاشو المحمص وقدميه. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز كنتاكي المبهر طريقة إعداد وتحضير البازلاء بالدجاج والجزر للرجيم

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