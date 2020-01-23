تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكشري المصري

المقادير

- مقادير الصوص :

عصير طماطم : 2 كوب (طازج)

الكمون : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

الخل : ملعقة كبيرة

ملح : ملعقة صغيرة

الثوم : 3 فصوص (مهروس)

معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

فلفل أخضر حار : قرن (مفروم)

عصير الليمون : ملعقة كبيرة

زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- الأرز المصريّ : 2 كوب (مغسول ومنقوع)

- العدس الأسمر : كوب (مسلوق ومصفى)

- معكرونة : كوب (صغيرة ومسلوقة)

- شعيرية : كوب

- حمص : نصف كوب (مسلوق ومصفى)

- البصل : 2 حبة (مقطع شرائح ومقلي مقرمش)

- ملح : ملعقة صغيرة

- بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الماء : 3 اكواب

الطريقة:

1. لتحضر الكشري: نضع الزيت في القدر، ثم نضع البصل ونقلب حتى يصبح بني اللون، ثم نضيف الأرز، والعدس، والملح، والبهارات، والكمون، ثم نضيف الماء ويترك لمدة 20 دقيقة حتى ينضج.

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2. لتحضير الصوص: نضع الزيت ثم الثوم ثم الفلفل الأخضر ثم نضيف الطماطم ومعجون الطماطم والبهارات والكمون والملح والخل وعصير الليمون ويترك على النار لمدة 15 دقيقة حتى يتكاثف الصوص.

3. للتقديم: يوضع الأرز في صحن التقديم ثم المعكرونة ثم الشعيرية ثم الحمص ثم البصل المقلي ثم الصوص ويقدم.

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