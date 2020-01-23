تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مضغوط اللحم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- لحم غنم : 1 كيلو (مع العظم)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : 4 فصوص (مفروم شرائح)

- القرنفل : 2 عود

- هيل : 3 حبات

- القرفة : عود

- الكركم : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- ورق غار : 1 ورقة

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة

- شطة مجروشة : نصف ملعقة صغيرة

- أرز بسمتي : 2 كوب (مغسول ومصفى)

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- الماء : ليتر

- فلفل أخضر حار : قرن (مفروم)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة كبيرة

- سمن : ملعقة كبيرة الطريقة: ضعي البصل في قدر الضغط مع اللحم ومعجون الطماطم والثوم واخلطي حتى يذبل.

أضيفي عود القرفة والقرنفل والهيل والغار والكمون والبهار المشكل والشطة المجروشة وقلبي المزيج.

أضيفي الماء واللحم وغطي القدر واتركيه على نار متوسطة لمدة 30 دقيقة.

افتحي قدر الضغط وأضيفي الأرز والفلفل الحار الأخضر وأغلقي القدر واتركيه لمدة 10 دقائق حتى ينضج الأرز واللحم.

اسكبي المزيج في طبق التقديم وقدميه ساخناً إلى جانب سلطة اللبن الزبادي. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حمص بالقرع والثوم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بالبصل والزبيب

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