تعرفي على طريقة إعداد وتحضير النودلز بالدجاج والخضار

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- النودلز : عبوة (صيني)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- صدر الدجاج : 500 غراماً (فيليه / مقطع مكعبات)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- فليفلة ملونة : كوب (مفرومة شرائح طولية)

- البروكولي : كوب (مقطع زهرات صغيرة)

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (طازج ومفروم)

- مرق دجاج : نصف كوب

- الصويا صوص : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الكاتشاب : 2 ملعقة كبيرة

- النشاء : ملعقة صغيرة

- السمسم : ملعقة كبيرة (للتزيين) الطريقة: سخني ماء في قدر مع القليل من الملح حتى يغلي ثم أضيفي النودلز واتركيه ليغلي لمدة 4 دقائق.

صفي النودلز واخلطيه بملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

سخني ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي في مقلاة ووك على نار عالية.

تبلي الدجاج بالملح والفلفل وأضيفيه للمقلاة وقلبيه بسرعة لمدة 3 دقائق حتى ينضج ويتحمر ثم ارفعيه من المقلاة وضعيه جانباً.

أضيفي لنفس المقلاة الفلفل الملون والبروكلي وقلبي لمدة دقيقة ثم أضيفي الزنجبيل المبشور وقلبي الخليط على نار عالية بسرعة لمدة دقيقتين.

اخلطي مرق الدجاج والصويا صوص والكاتشاب والنشا في وعاء.

أضيفي الدجاج والنودلز وخليط المرق للووك مع الخضار وقلبي لمدة 3 دقائق حتى تتجانس المكونات.

قدميه ساخناً مع رشة السمسم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية دجاج بالتوست طريقة اعداد وتحضير دجاج مشوي بالخردل والكاتشاب

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