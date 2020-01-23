شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الكولاجين وفوائده لمنع شيخوخة البشرة والعظام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلجأ الكثير من السيدات والفتيات إلى تناول المكملات الغذائية ، خاصة التى تحتوى على الكولاجين، لما يشاع عن فوائده مثل تحسين بشرة الجلد وتخفيف آلام المفاصل، ومؤخراً أصبح إضافته إلى القهوة من الأمور الشائعة لاستخدامات الكولاجين والحصول على فوائده للبشرة وصحة العظام.

الكولاجين، وفقا لما ذكره تقرير لموقع medicalnewstoday ، هو بروتين كثيف وغير قابل للذوبان موجود فى العظام والعضلات والجلد والأوتار، ويشكل ثلث إجمالى البروتين فى الجسم من حيث الوزن.

وعلى الرغم من وجود العديد من أنواع الكولاجين فإن 80-90٪ من النوع الموجود فى الجسم يتكون من الآتى:

النوع الأول: الجلد والأوتار والأربطة والعظام والأكسجين والأنسجة الخلالية.

النوع الثاني: الغضروف في جميع أنحاء الجسم .

النوع الثالث: الجلد والعضلات والأوعية الدموية.

مع التقدم فى العمر ينتج الجسم كميات أقل من الكولاجين ما يؤدى إلى انخفاض هيكلى فى أنسجة الجلد والعظام، هذا يمكن أن يؤدى إلى التجاعيد وإضعاف الغضروف المفصلي.

إحدى الطرق المحتملة لمواجهة هذه العملية هي زيادة تناول للكولاجين من الأطعمة مثل مرق العظام ، أو استخدام مكملات الكولاجين.

أهم 3 فوائد لمكملات الكولاجين:1. قد يحسن صحه البشرة

نظرًا لأن الجسم ينتج كولاجين أقل مع تقدم العمر، تتأثر مرونة البشرة وترطيبها، ما قد يؤدى إلى زيادة التجاعيد، بعض الأشخاص يتناولون مكملات الكولاجين لمواجهة هذه العملية ، مع بعض الأبحاث التي تدعم هذه الادعاءات.

Advertisements

على سبيل المثال، وجدت إحدى الدراسات أن تناول مكملات الكولاجين عن طريق الفم يعزز مرونة الجلد.

2. قد يخفف من آلام المفاصل

يتكون الغضروف المحيط بالمفاصل من ألياف الكولاجين، جنبا إلى جنب مع انخفاض مستويات الكولاجين في البشره مع تقدم العمر ، تحدث تغييرات هيكلية داخل الغضاريف في جميع أنحاء الجسم.

قد يؤدي ذلك إلى ألم المفاصل في بعض الحالات بسبب التهاب المفاصل ، وقد أظهرت بعض الدراسات أن تناول مكملات الكولاجين قد يحسن أعراض آلام المفاصل التي تسببها التهاب المفاصل.

3. قد تمنع فقدان العظام مع الشيخوخة

تتكون العظام أيضًا من ألياف بروتين الكولاجين، مع انخفاض إنتاج الكولاجين مع تقدم العمر ، تقل كتلة العظام ببطء ، مما قد يؤدي إلى أمراض العظام مثل هشاشة العظام.

أظهرت بعض الأبحاث أن مكملات الكولاجين قد تساعد في منع انهيار العظام والأمراض المرتبطة به (