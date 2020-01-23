شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع عمليات تحويل مسار المعدة من الدكتور كريم صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعدد أنواع عمليات تحويل مسار المعدة، حيث إن كل نوع يعالج حالات محددة من مرضى السمنة.

هذا ما أكده الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، من خلال التقرير التالي.

واوضح الدكتور كريم صبري في حديثه لـ "الخليج 365"أن هناك العديد من الأنواع لعملية تحويل مسار المعدة، فهناك تحويل مسار المعدة المصغر، وتسميته بالمصغر لا تعني انها الأضعف ولكنها تتم من خلال وصلة واحدة، ولها مسميات اخرى مثل تحويل مسار المعدة ذات الوصلة الواحدة او الأوميجا لوب، وهي عملية مفيدة جدا لمرضى السكر، وتفيد في علاج السمنة المفرطة، وتناسب مختلف الاعمار، ولكن سيتم تناول بعض الفيتامينات بعدها.

واشار أن هناك نوع اخر يسمى تحويل مسار المعدة الكلاسيكي وهو ذات الوصلتين الفرق بينه وبين تحويل المسار المصغر انه يعالج المرضى الذين يعانون من ارتجاع شديد في المريء.

4 انواع لعملية تحويل مسار المعدة

واستطرد حديثه ان هناك ايضا تحويل المسار يسمى "الساسي" وهو تحويل مسار مع تكميم، وهي عملية مازالت تحت الفحص ولا يتعدى عمرها 4 او 5 سنوات فقط، وهي فائدتها على المدى البعيد حيث يتم وقف تناول الفيتامينات تماما.

واكد ان النوع الرابع هو تحويل مسار الاثنى عشر وهي عملية ممتازة وقوية للغاية حيث يتم عمل تكميم واسع، نستطيع ان نأكل به كل شيء، فهناك معدة كبيرة، وبعد انتهاء الاثنى عشر بـ3 سنتيمتر نقوم بعمل تحويلة ويتبقى من الامعاء 3 متر، لافتاً ان هذه العملية جميلة للغاية ولكن اكلينيكيا صعبة الي حد ما بالنسبة للجراح لذا يتم التقليل منها، وتلك العملية تناسب كثيرا من لديهم نسبة الكوليسترول عالي والسكر مرتفع، لذا عملية تحويل مسار الاثنى عشر الاقوى في علاج الامراض المصاحبة للسمنة المفرطة.

يشار إلى إنه يوجد مركز متكامل لجراحات السمنة للدكتور كريم صبري في محافظة الغربية بمدينة طنطا، حيث يقدم المركز العديد من الخدمات الطبية بالإضافة إلى علاج السمنة والتغذية العلاجية، حيث توجد به وحدة للعلاج الطبيعي، وقسم خاص للتجميل والجلدية.

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عناوين مركز الدكتور كريم صبري:

مصر الجديدة: ٩ ا شارع القبه - ميدان روكسي- عماره صيدليه العزبي- الدور الرابع مصر الجديدة

المعادي: عماره 5 شارع 153 ميدان الحريه - برج الحريه- الدور الثامن

التجمع : مبنى cmc خلف مستشفى الجوي التخصصي شارع التسعين عياده 438

الجيزة: 41 شارع دمشق - المهندسين.

الأسكندرية: لوران ٩ شارع سرهنك بجوار القنصليه الليبيه

طنطا: مستشفى ابن سينا بجوار الاستاد الرياضي ب ٤٠٠ متر .







