بكين تلغى احتفالات رأس السنة الصينية للسيطرة على الفيروس القاتل "كورونا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغت بكين احتفالات رأس السنة الصينية الجديدة، كمحاولة يائسة للسيطرة على فيروس كورونا القاتل، فقد ألغى المسؤلون في العاصمة الصينية معارض المعابد في جميع أنحاء المدينة، تم حث سكان بكين على "تعزيز الوقاية والدعم، حيث اكتشف ما يقرب من 600 شخص مصاب الفيروس، الذي لم يتم تسميته رسميًا بعد، وقالت حكومة مدينة بكين إنها ستقدم مزيدًا من المعلومات "مع تطور الوضع الوبائي".



الغاء الاحتفال هذا العام

وأضافت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن المدينة المزدهرة، التي يقطنها 21 مليون شخص، ليست أول من يلغى الاحتفالات فقد تم إلغاء مباريات كرة القدم، والملاكمة، في ووهان.

وقالت الصحيفة، أن مدينة ووهان كانت هى مركز اندلاع الفيروس، لذلك فقد تم الحجر الصحي بالأمس، حيث ألغى المسئولون جميع الرحلات الجوية والقطارات من الدخول إلى المدينة أو مغادرتها



الغاء الاحتفلات بسبب الفيروس الغامض

كما منع سكان ووهان من المغادرة، حيث ظهر فيديو مروع اليوم لمشاهد الفوضى في جميع أنحاء عاصمة مقاطعة هوبى، أخبر أحد السكان هيئة الإذاعة البريطانية أن الجو في المدينة، الذي توقع العلماء أنه قد يصل إلى 10 آلاف حالة، شعر وكأنه "نهاية العالم"، في تحركات أخرى غير مسبوقة، أغلقت السلطات في إيزو مدينة أخرى في هوبى محطات القطار لمحاولة احتواء فيروس كورونا، كما أنها ستعلق الحافلات والقطارات العامة، بالإضافة إلى طلب إغلاق دور السينما ومقاهي الإنترنت أبوابها.

قام المسئولون الصينيون، بتطهير الشوارع بأكملها والحدائق مع بالغاز المطهر، في حين تم نصب خيام الحجر الصحي على جانب الطريق لعزل الحالات المشتبه فيها.

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احتفالات بكين

وقالت شبكة بكين للسياحة، إن معارض بكين ديتان ومعبد لونجتان المقرر عقدها في الفترة من 25 إلى 29 يناير ستلغى.



بكين تلغى الاحتفالات بسبب الفيروس

شهدت المعارض، التى أقيمت على مدار 3 عقود تقريبا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا، 1.4 مليون سائح صينى وأجانب على مدار خمسة أيام العام الماضى.

سيتم إغلاق منطقة Tanzhe Templeذات المناظر الطبيعية الخلابة ومنطقة Jietai Temple ذات المناظر الطبيعية الخلابة ومنطقة Miaofeng Mountain Scenic في منطقة Mentougou.

نشر المسافرون فيروس كورونا، إلى 7 دول بالفعل، بما في ذلك الولايات المتحدة، ظهرت الحالات المشتبه فيها في كندا والمكسيك والبرازيل وكولومبيا.

يخشى مسؤولو الصحة الأوروبيون أن يصل الفيروس الذي لم يسبق له مثيل إلى القارة، مع وضع بريطانيا ودول أخرى في حالة تأهب قصوى بالفعل.

اتخذ مطار هيثرو أمس الإجراء الاستثنائي لعزل جميع الركاب من ووهان، قبل أن تلغي المدينة جميع الرحلات الجوية.