3 تطعيمات محتملة لـ"كورونا الصين"

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رويترزالخميس 2020/1/23 07:40 م بتوقيت أبوظبي
العدوى أصابت نحو 600 شخص أغلبهم في الصين
أعلن تحالف عالمي تشكل لمكافحة الأمراض المعدية، الخميس، أن 3 فرق بحثية منفصلة ستبدأ العمل على تطوير تطعيمات محتملة للوقاية من فيروس كورونا الذي بدأ في التفشي في الصين.
وقال التحالف المعني بالجاهزية لمواجهة تفشي الأمراض المعدية (سي.إي.بي.آي)، الذي يشارك في تمويل مشروعات الطوارئ، إن الخطة تتضمن وجود تطعيم واحد محتمل على الأقل جاهز للتجارب السريرية بحلول يونيو/حزيران.
وتسبب تفشٍ لفيروس كورونا جديد، ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية، في وفاة 17 شخصاً وأصابت العدوى نحو 600 أغلبهم في الصين، لكن تم رصد حالات في دول أخرى منها شمال الولايات المتحدة.
وقال ريتشارد هاتشيت، الرئيس التنفيذي للتحالف: "ليس هناك ضمان للنجاح، لكن نأمل في أن يشكل هذا العمل خطوة مهمة وذات مغزى في تطوير تطعيم للوقاية من المرض".
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