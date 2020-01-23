تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صيّادية السمك

المقادير

- للأرز :

الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

الأرز : 3 اكواب (الهندي طويل الحبَّة)

ملح : ملعقة صغيرة

مرق السمك : 2 ملعقة كبيرة (مسحوق مرق السمك)

الماء : 6 أكواب ونصف

- للتقديم :

مكسرات : حسب الرغبة (مُحمَّصة بالزبدة)

- فيليه الهامور : 1 كيلو

- الثوم : فصّان

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- دقيق : نصف كوب

- الزيت النباتي : نصف كوب

- البصل : 3 حبات (كبير الحجم / مُقطّع إلى شرائح)

الطريقة:

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يُغسل السمك جيّدًا، ثمَّ يوزَّع على ورق التجفيف.

يهرس الثوم، ويخلط مع الملح والفلفل.

تغمس قطع السّمك بالدقيق.

يُسخّن الزّيت في قدر على النار، وتُقلى فيه شرائح البصل حتى تحمر، ثم توضع على ورق التجفيف. ويستخدم نفس الزيت لقلي السمك.

يوضع مقدار بسيط من البصل المقلي جانبًا، ويُستخدم الباقي مع الأرز.

للأرز: يُضاف الزيت إلى قدر أخرى، فالأرز، مع التقليب لثلاث دقائق. ثمَّ، يضاف البصل وقطع السمك المقليّة. يُنثر الملح.

يُذاب مسحوق مرق السمك في الماء، ثمّ يضاف إلى الأرز. تُغطّى القدر، وتترك على حرارة هادئة، وذلك حتَّى يجفَّ الماء.

طريقة التقديم: تُزيّن الصيّادية بالبصل المقلي والمكسّرات المحمّصة، وتقدّم مع الصلصة.

لصلصة الصيّاديّة: يُصبّ كوب ونصف الكوب من مرق السمك، فتذاب ملعقتان كبيرتان من دقيق الذرة فيه. يُضاف المرق إلى قدر متوسّطة الحجم على النار، وذلك حتَّى يغلي. ثمَّ، يُنثر الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة، بالإضافة إلى نصف الملعقة من الكمُّون.

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