تعرف علي أهم وأبرز فوائد الفجل

الفجل هو الخضراوات الجذرية الصالحة للأكل، ووفقا لوزارة الزراعة الأمريكية " FoodData Central "، فإن الفجل غني بالعديد من العناصر الغذائية التي تشمل البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم وفيتامين C.، كما يحتوى الفجل على فيتامينات بما في ذلك فيتامينات ب (ثيامين ، نياسين ، ريبوفلافين ، حمض الفوليك ، وفيتامين ب 6) ، وفيتامين A وفيتامين K. كما يوفر المعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والفوسفور والزنك.

الفوائد الصحية للفجل

فوائد الفجل تكمن في العلاج أو الوقاية من بعض الأمراض وعلى أجزاء معينة من الجسم الموضحة فى التقرير التالى:

الفجل لتحسين الهضم

الفجل غني بالألياف التي يمكن أن تضيف كمية كبيرة وانتظام لحركات الأمعاء التي قد تساعد في تخفيف أعراض الإمساك، وتشير دراسة أجريت عام 2008 إلى أن أوراق الفجل يمكن أن تساعد أيضًا في تثبيت الأمعاء والتخلص من البراز أو الإسهال، فمن المعروف أن الفجل يعزز إنتاج الصفراء، والصفراء هي واحدة من أهم أجزاء الهضم الجيد، والتي تساعد أيضًا في مساعدة كل من الكبد والمرارة.

خصائص مضادة للسرطان

نظرًا لأن الفجل عبارة عن مواد لإزالة السموم وغنية بفيتامين C وحمض الفوليك والأنثوسيانين، فقد تم ربطها بتأثير وقائي ضد بعض أنواع السرطان، خاصة سرطان القولون والكلى والأمعاء وسرطان المعدة والفم، وتشير الأبحاث حول إمكانات الفجل المضادة للسرطان، حيث تمتلئ هذه الخضراوات بمضادات الأكسدة ذات الخصائص الوقائية الكيميائية.

الفجل لعلاج اضطرابات المسالك البولية

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الفجل هي مادة مدرة للبول في الطبيعة، مما يعني أنها تزيد من إنتاج البول، و يساعد عصير الفجل أيضًا في تقليل الالتهاب وقد يخفف من الإحساس بالحرقة أثناء التبول، وقد تمنع أيضا الالتهابات في الكلى والجهاز البولي.

الفجل لفقدان الوزن

يحدث الفجل شعور كبير بالامتلاء السريع، مما يعني أنها ترضي جوعك دون زيادة عدد السعرات الحرارية، كما أنه منخفض في الكربوهيدرات القابلة للهضم، ويحتوي على نسبة كبيرة من الماء، علاوة على ذلك، فهي يحتوي على نسبة عالية من الألياف الذى يسبب انخفاض فى مؤشر نسبة السكر في الدم ، مما يعني أنها تنظم حركات الأمعاء والتى تساعد في فقدان الوزن وزيادة كفاءة التمثيل الغذائي.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

يوفر الفجل أيضًا العديد من الفوائد الصحية بسبب المواد الكيمائية التى يحتوى عليها والتي تقلل من أمراض القلب والأوعية الدموية.

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