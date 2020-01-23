تعرف علي أهم أسباب المغص الصفراوي

المغص الصفراوي هو وجع ثابت أو متقطع في الجزء العلوي من البطن ، وعادة ما يكون تحت الجانب الأيمن من القفص الصدري، يحدث ذلك عندما يمنع شيء ما التدفق الطبيعي للصفراء من المرارة، و الصفراء هي سائل يساعد على هضم الدهون، في ظل الظروف العادية يتم تصنيع الصفراء في الكبد وتخزينها في المرارة، عندما يتناول الشخص وجبة ، يمر الصفراء من المرارة عبر القناة الكيسية والقناة الصفراوية الشائعة في الأمعاء الدقيقة، حيث تختلط مع الطعام المهضوم جزئيًا

ووفقا لتقرير لـ Harvard health حصوات المرارة هي السبب الأكثر شيوعا للمغص الصفراوي خاصة إذا كانت هذه الحصوات تسد أي من هذه القنوات، فإن التدفق الطبيعي للصفراء في الأمعاء قد تعطل، تتقلص خلايا العضلات في القناة الصفراوية بقوة لمحاولة تحريك الحجر ، مسببة ألم المغص الصفراوي. تضيق القناة الصفراوية ، احد أسباب الاصابة بالمغص الصفراوى أيضا الاصابه بورم والذى يمكن أن يمنع تدفق الصفراء ويسبب المغص .

اعراض المغص الصفراوى

الشخص المصاب بالمغص الصفراوي يشكو عادة من وجع أو شعور بالضغط في الجزء العلوي من البطن، يمكن أن يكون هذا الألم في وسط البطن العلوي أسفل عظمة الصدر مباشرة ، أو في الجزء العلوي الأيمن من البطن بالقرب من المرارة والكبد، عند بعض الأشخاص ينتشر ألم البطن باتجاه نصل الكتف الأيمن، كثير من المرضى يشعرون بالغثيان والقيء

لأن أعراض المغص الصفراوي عادة ما يكون سببها طلب الجهاز الهضمي على الصفراء ، فهي شائعة بشكل خاص بعد الوجبات الدهنية، يمكن أن تحدث الأعراض أيضًا عندما يفطر الشخص الذي يصوم الصيام فجأة ويأكل وجبة كبيرة جدًا.

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نظرًا لأن المغص الصفراوي يرتبط عادة بالحصوات المرارية ، يمكن الوقاية منه عن طريق التحكم في عوامل الخطر للحصى المرارية، بعض عوامل الخطر هذه ، مثل الوراثة ، زيادة العمر والحمل ، هي جزء طبيعي من الحياة، البعض الآخر ، مثل السمنة والنظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون ، هي عوامل خطر يمكنك تعديلها من خلال أسلوب حياة صحي، النساء اللائي يعانين انقطاع الطمث اللائي يتناولن الاستروجين العلاج بالهرمونات البديلة هم أكثر عرضة لتطوير الحصوات الصفراوية والمغص الصفراوي

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