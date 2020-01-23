البيت الأبيض يحتفل بعيد زواج ترامب وميلانيا بصورة رومانسية

نشر البيت الأبيض، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، صورة رومانسية للرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب، احتفالًا بعيد زواجهما الـ 15؛ مما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي صورة لم يسبق لها مثيل، حيث كان الزوجان يرقصان "سلو" بحضور فرقة موسيقية، وعلق الحساب عليها قائلا: "الرئيس دونالد ترامب وميلانيا.. عيد زواج رقم 15 سعيد"، وكتب: "في الذكرى الـ15 لزواج ترامب وميلانيا.. نتمنى لهم السعادة".

وأبرزت الصورة سعادة سيدة أميركا الأولى، التي ظهرت في كامل أناقتها بفستان طويل، وهي ترقص مع زوجها الرئيس على أنغام فرقة موسيقية ظهرت في خلفية الصورة، التي أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك المتابعون تهنئاتهم، كما عبرت منافذ البيع عبر البلاد عن تهنئتهم للزوجين في ذكرى زواجهم الـ15.

وجدير بالذكر أن الزوجين التقوا لأول مرة في حفلة عام 1998. وتم خطبتهما في 2004 وتزوجا في يناير 2015 ففي كنيسة بالم بيتش بولاية فلوريدا، تلاها حفل فخم في منتجع مار لاجو.

وارتدت حينها ميلانيا فستانا من كريستيان ديور، أشهر بيوت الأزياء في العالم، بقيمة 100000 دولار ومزود بـ 1500 بلورة وظهرت على غلاف مجلة فوج.

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وتعد ميلانيا هي الزوجة الثالثة للرئيس الأميركي ترامب ولها منه ابنا واحدا وهو بارون ترامب.

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