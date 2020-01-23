شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر التدخين على حاسة التذوق لديك؟ اعرف الأضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التدخين يعرض الأسنان للتبغ والنيكوتين، نتيجة لذلك يتغير لونها إلى الأصفر وتكون رائحة الفم الكريهة، بالإضافة إلى ذلك كلما كان الشخص يدخن بشراهة زاد التأثير على حاسة التذوق لديه، كما يمكن للتدخين أيضًا أن يقلل نظام المناعة للمدخن مما يعرضه لخطر الإصابة بأمراض اللثة ، فضلاً عن المساهمة في سرطان الفم.

ووفقا لتقرير لموقع healthline إليك ما تحتاج إلى معرفته عن التدخين وصحة الفم.

كيفية إزالة بقع التدخين من الأسنان

يمكن أن يسبب النيكوتين والقطران في دخان التبغ أسنانًا صفراء أو ملطخة، يعد تنظيف الأسنان بالفرشاة عدة مرات يوميًا طريقة واحدة لتحسين مظهرها، هذا لا يمنع تلطيخها فقط ، بل يحمي أيضًا من أمراض اللثة.

كيفية مكافحة رائحة الفم الكريهة من التدخين

رائحة المدخن هي قضية أخرى لدى بعض الاشخاص يحدث هذا بسبب المراحل المبكرة من أمراض اللثة أو جفاف الفم بسبب انخفاض إنتاج اللعاب.

فيما يلي بعض الخيارات للمساعدة في التخلص من أنفاس المدخن:

قم بتنظيف أسنانك مرتين على الأقل يوميًا ، ثم قم بتنظيفها مرة واحدة يوميًا على الأقل.

زيادة كمية السوائل الخاصة بك لمنع جفاف الفم.

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استخدام غسول الفم المضادة للبكتيريا للفم الجاف.

مضغ العلكة الخالية من السكر.

تناول النعناع.

حدد موعدًا لتنظيف الأسنان بانتظام لإزالة البلاك والجير من أسنانك.

قلل من التدخين ، أو توقف كليًا .

هل التدخين يدمر أسنانك أو لثتك؟

الإقلاع عن التدخين ضار جدا بصحة الفم لأنه يزيد من احتمال الإصابة بأمراض اللثة، وهي عدوى تصيب خط اللثة.يتطور عندما يتراكم الجير والبكتيريا أسفل اللثة أو أعلىها ، مما يؤدي إلى التهاب.

يرتبط مرض اللثة بالتدخين لأن الأشخاص الذين يدخنون يميلون إلى أن يكون لديهم جراب على أسنانهم أكثر من غير المدخنين يقلل النيكوتين الموجود في التبغ من إنتاج اللعاب ، مما يسهل تراكم البكتيريا والفم في الفم.

الإقلاع عن التدخين لا يحمي أسنانك فقط كما أنه يقلل من فرصة الاصابة بسرطان الفم، أمراض الرئة، مرض القلب.