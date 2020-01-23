بكين تلغي احتفالات رأس السنة خوفا من "كورونا".. وتأهب في مطارات العالم

أعلنت العاصمة الصينية بكين إلغاء الاحتفالات الشعبية المرتقبة لمناسبة رأس السنة الصينية بسبب فيروس كورونا الجديد، فيما تأهبت مطارات العالم لفحص المسافرين خوفا من انتقال عدوى الفيروس الذي لم يتم التوصل لأي علاج له.

وتبدأ عطلة رأس السنة في الصين الجمعة وتستمرّ أسبوعاً، وعادةً، يتجمع مئات الآلاف من سكان بكين لهذه المناسبة في حدائق لمشاهدة رقصتي الأسد والتنين التقليديتين.

وأغلقت الصين مدينة ووهان التي يقطنها 11 مليون نسمة، وتعتبر مركز انتشار فيروس "كورونا" الجديد الذي قتل 17 شخصا، وأصاب نحو 600 في حين تسعى السلطات الطبية على مستوى العالم لمنع انتشاره.

وتعد مدينة ووهان مركز مواصلات إلى جانب كونها مركزا صناعيا وتجاريا رئيسيا في الصين، ورُصد الفيروس كذلك في مدن أخرى منها بكين وشنغهاي وهونج كونج.



وليس هناك علاج معروف لهذا الفيروس الذي تشمل أعراضه ارتفاع درجة الحرارة وصعوبة التنفس والسعال وتشبه أعراض أمراض الجهاز التنفسي وقد يسبب الالتهاب الرئوي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن سون تشونلان، نائبة رئيس الوزراء، قولها خلال زيارة لووهان إن السلطات يجب أن تتحلى بالشفافية بشأن الانتشار والجهود المبذولة لاحتوائه، وهو تصريح من شأنه طمأنة خبراء الصحة في العالم.

ويخشى المسؤولون بقطاع الصحة من تسارع انتقال العدوى في الوقت الذي يسافر فيه مئات الملايين من الصينيين في الداخل والخارج أثناء عطلة رأس السنة القمرية التي تمتد أسبوعا.





ويعتقد أن الفيروس الذي لم يكن معروفا من قبل ظهر في أواخر العام الماضي نتيجة تجارة غير مشروعة في الحيوانات البرية في سوق للحيوانات في مدينة ووهان الصينية.

وألغى العديد من الصينيين رحلاتهم واشتروا أقنعة واقية وتجنبوا الأماكن العامة مثل دور السينما والمراكز التجارية، بل لجأوا إلى لعبة على الكمبيوتر تحاكي الفيروس.

وتم رصد حالات في أماكن بعيدة مثل الولايات المتحدة، مما عزز المخاوف من أن الفيروس ينتشر بالفعل على مستوى العالم.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن حكومة ووهان أعلنت أنها ستغلق شبكات النقل في المناطق الحضرية وتعلق رحلات الإقلاع الجوية من المدينة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا الخميس، لكن وسائل إعلام محلية قالت إن بعض شركات الطيران ما زالت تعمل بعد هذا الموعد.

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ونشرت وسائل الإعلام صورا لمحطة قطارات هانكو، وهي أحد مراكز المواصلات الرئيسية في ووهان، وقد بدت شبه مهجورة وعلى بواباتها حواجز، وحثت الحكومة المواطنين على عدم مغادرة المدينة إلا في الظروف الطارئة.

وقالت مفوضية الصحة إنه تأكدت 571 حالة إصابة بالفيروس و17 حالة وفاة حتى منتصف الأربعاء، وكانت قد قالت في وقت سابق، إن هناك 393 شخصا آخر يشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وهناك 8 حالات إصابة معروفة على مستوى العالم، أكدت تايلاند 4 حالات منها وكل من اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والولايات المتحدة حالة واحدة، ويخضع للملاحظة 16 شخصا بعد أن كانوا على اتصال وثيق مع رجل أصيب بالفيروس في واشنطن.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها ستقرر، الخميس، ما إذا كانت ستعلن حالة طوارئ صحية عالمية بسبب الفيروس، وهو إجراء من شأنه تعزيز الاستجابة الدولية، وإذا فعلت ذلك ستكون هذه سادس مرة يتم فيها إعلان حالة طوارئ صحية عامة على مستوى العالم في السنوات العشر الماضية.

ويعتقد بعض الخبراء أن الفيروس الجديد ليس بخطورة فيروسات كورونا السابقة مثل الالتهاب الرئوي الحاد (سارز) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) التي أودت بحياة أكثر من 700 مريض منذ 2012.

وعززت المطارات على مستوى العالم فحص الركاب القادمين من الصين، وقالت مصادر في مطار القاهرة الدولي، الخميس، إن المطار بدأ في فحص الركاب القادمين من الصين.

وأضافت المصادر: "بدأت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة في اتخاذ إجراءات احترازية لفحص الركاب القادمين من الصين، تنفيذا لتعليمات منظمة الصحة العالمية لمنع تسلل فيروس كورونا المستجد وسط الركاب".

وتابعت أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمطار القاهرة ضمن خطة لوزارة الصحة المصرية بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية، البحرية، البرية)، وذلك على خلفية تحذير منظمة الصحة العالمية.

وذكرت المصادر أن كل المطارات المصرية في حالة تأهب قصوى وتلقت نفس التعليمات لكن معظم الرحلات القادمة من الصين يستقبلها مطار القاهرة، وتابعت المصادر أن المضيفين على الطائرات تلقوا توجيهات كذلك بالإبلاغ عن أي حالة بين المسافرين وسيجري عزل أي حالة اشتباه ونقلها إلى مستشفى.

وقالت الشركة المشغلة لمطار دبي إن دبي ستفحص كل الركاب القادمين على رحلات مباشرة من الصين، وذكرت مؤسسة مطارات دبي أن الركاب القادمين إلى مطار دبي الدولي، ثالث أكثر مطارات العالم ازدحاما، سيخضعون لفحص حراري.

ورجح المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها في تقييم للمخاطر انتشار الفيروس بدرجة أكبر على مستوى العالم، وكانت أستراليا وبريطانيا ضمن الدول التي نصحت مواطنيها بعدم السفر إلى ووهان إلا للضرورة القصوى.

وقالت الخطوط الجوية التايوانية إنها علقت الرحلات إلى ووهان وذكرت شركة طيران "هونج كونج إم.تي.آر" كورب أنها علقت بيع تذاكر القطار السريع إلى ووهان ومنها، وقالت شركة طيران سكوت السنغافورية إنها ألغت رحلتها اليومية إلى ووهان.

وقالت الوزيرة البريطانية المعنية بقطاع الأعمال أندريا ليدسوم إن انتشار فيروس "كورونا" الجديد يمثل مصدر قلق كبيرا للعالم.

