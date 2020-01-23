"الصحة العالمية" تحسم الجدل بشأن أضرار السجائر الإلكترونية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت منظمة الصحة العالمية أن السجائر الإلكترونية مضرة بالمستخدمين والمعرضين لأبخرتها على حد سواء، محذّرة من أنها يمكن أن تلحق أضرارا بالأجنة وتؤثر على أدمغة المراهقين.

وأوضحت المنظمة، في تقرير حديث: "ليس هناك أي شك في أنها مضرة بالصحة وليست آمنة"، مشددة على أنه "من السابق لأوانه تقديم إجابة واضحة حول تأثير استخدامها أو التعرض لها على المدى الطويل".

وأضافت أن الأجهزة التي تعمل بالبطاريات والتي تمكّن المستخدمين من استنشاق سوائل النيكوتين وإطلاق الأبخرة التي تسبب الإدمان "تشكل خطرا خصوصا عند استخدامها من قبل المراهقين"، وتابعت: "النيكوتين مادة تسبب الإدمان"، مشددة على أن "التعرض للنيكوتين قد تكون له آثار مدمرة".

وعما روّج لهذه المنتجات من المورّدين وبعض الحكومات على أنها بديل صحي للتدخين التقليدي وكوسيلة للإقلاع عن هذه العادة، قالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنه لا يوجد دليل كافٍ على أنها تساعد المدخنين في الإقلاع عن التدخين، لكن هناك أدلة واضحة على أنها خطرة، وحذرت المنظمة من أن استخدامها يزيد من خطر الإصابة بأمراض قلبية ورئوية.

وشهدت الولايات المتحدة خصوصا أزمة صحية كبيرة مرتبطة بتدخين السجائر الإلكترونية، وهو مرض رئوي حاد أودى بحياة أكثر من 50 شخصا ومرض أكثر من 2500 شخص في البلاد.

