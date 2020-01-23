شكرا لقرائتكم خبر عن "أمراض الرئة عند الأطفال" عنوان مؤتمر في كلية طب المنوفية.. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد جمعية النيل للأمراض الصدرية بالتعاون مع قسم الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة المنوفية، مؤتمرها السابع، تحت عنوان "أمراض الرئة فى الأطفال على مدار يومى الخميس و الجمعة 30 و 31 يناير".

يعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتور محمد عوض تاج الدين أستاذ الأمراض الصدرية جامعة عين شمس، ووزير الصحة الأسبق، ورئيس الجمعية المصرية للأمراض الصدرية والتدرن، والدكتور أشرف حاتم أستاذ الأمراض الصدرية جامعة القاهرة، ووزير الصحة الأسبق، و مستشار وزير التعليم العالى لشئون الجامعة الأمريكية، والدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور محمود عبد العزيز قورة عميد كلية طب المنوفية و الدكتور أحمد عامر خميس أستاذ و رئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية طب المنوفية و الدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية و الدكتور حسين ندا نقيب أطباء المنوفية وبرئاسة الدكتور إبراهيم المحلاوى مؤسس و رئيس جمعية النيل للأمراض الصدرية و أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب المنوفية.

وأشار الدكتور إبراهيم المحلاوى أن المؤتمر يناقش من خلال 10 جلسات علمية 50 محاضرة تتناول على مدار يومين العيوب الخلقية للرئة و الجهاز التنفسى فى الأطفال وأمراض الشعب الهوائية فى الأطفال كالربو الشعبى (الحساسية) و التمدد الشعبى و أسباب االسعال المتكرر و ضيق التنفس و أزيز الصدر المتكرر

كما سيناقش المؤتمر التداخلات الرئوية من خلال المناظير الشعبية المرنة و الصلبة و منظار تجويف الصدر و التعامل مع حالات الانسكاب البلورى و الالتهابات الشعبية و الرئوية الفيروسية و البكتيرية فى الأطفال.وأمراض النوم و اضطرابات النوم عند الأطفال و حديثى الولادة، و أمراض الأوعية الدموية الرئوية فى الأطفال كجلطة الرئة و إرتفاع ضغط الشريان الرئوى و إلتهاب الأوعية الدموية والتليف الرؤى .إلى جانب مناقشة الرعاية المركزة للحالات الحرجة فى الأطفال و كيفية التعامل معها سواء من خلال الأكسجين أو التنفس الصناعى الاختراقى و اللا اختراقي.

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وأجرى أمس الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية يرافقه الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمود قورة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية جولة بمستشفى الطوارئ لمتابعة آخر مستجدات أعمال تعلية المبنى وأعمال التشطيبات والوقوف على معوقات التسليم للأدوار التى تم الانتهاء منها.

و أكد رئيس الجامعة على اهتمام الجامعة بالقطاع الطبى والسعى الدائم لتطويره وتقديم خدمة طبية وعلاجية على أعلى مستوى، وأن إدارة الجامعة تسعى جاهدة للتغلب على كافة العقبات وفقا للإمكانيات المتاحة لسرعة الانتهاء من تعليات المبنى وما سيمثله من إنفراجة ونقلة نوعية هائلة فى خدمة مريض الطوارئ داخل مبنى واحد تتواجد به كافة الإجراءات والفحوصات الخاصة لمريض الطوارئ.

وعلى هامش زيارته التقى رئيس الجامعة مع العديد من المرضى داخل المستشفيات الجامعية وسؤالهم عن مدى رضائهم عن الخدمة الطبية داخل المستشفيات، وعن أى عقبات تواجهم.

رافق رئيس الجامعة فى جولته المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، الدكتور محمد الصاوى مدير عام المستشفيات الجامعية، الدكتور أحمد القرش مدير مستشفى الطوارىء والمهندسة رباب الدالى مدير عام الشئون الهندسية بالجامعة.