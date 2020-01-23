شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. اعرف كيف تحقق حلم الجسم الرشيق مع الدكتورة دعاء سهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلم الجسم الرشيق المتناسق هو حلم كل رجل وامرأة، ويعتبر بمثابة الحلم المستحيل، نظراً لصعوبة الوصول إليه، ولكن مع كورس التخسيس المخصص لجميع الحالات المرضية والفئات العمرية أصبح التخلص من السمنة أمرا في غاية السهولة وبدون أي صعوبات أو عقبات.

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، واول من أسس فكرة التخسيس اون لاين، توضح في التقرير التالي، كيفية الوصول للوزن المثالي بدون أي صعوبات.

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ ”الخليج 365” إن من أكثر العقبات التي تقابل مريض السمنة في رحلة انقاص الوزن هي الحرمان من الطعام، وانا ضد هذا المبدأ تماما ولكني انصح المريض بداية ان ينظم مواعيد محددة لتناول الطعام مع تناول كميات متوازنة وليست كثيرة دون الحرمان على الإطلاق.



خطوات للوصول للوزن المثالي مع الدكتورة دعاء سهيل

*خطوات التخسيس اون لاين:

وأشارت أنها أول من رسخ فكرة "التخسيس اون لاين" والتي يتم تطبيقها في الدول الأوروبية، وهي تعني إن مريض السمنة يظل جالس في بيته ويستطيع المتابعة مع طبيب التغذية دون الحاجة الي الذهاب إليه، لافته أنها تمتلك اكبر صفحة متخصصة في علاج السمنة العلاجية في مصر، ولها فريق خاص بها يتكون من 33 طبيب متخصص في علاج السمنة، كل طبيب يقوم بالمتابعة والتواصل مع عدد من المرضى، فالخطوة الأولى هو ارسال رسالة نصية على صفحة الفيس بوك وسيقوم مباشرة احد الفريق "طبيب متخصص في التغذية" في التواصل مع المريض.

أما ثاني خطوة فتتمثل في استعلام الطبيب المتخصص عن المريض بطرح مجموعة من التساؤلات عليه مثل الطول والوزن والعمر والحالة الصحية وعن ما اذا كان يعاني من سكر او ضغط أو قلب، ثم يقوم الطبيب بوصف كورس التخسيس العلاجي المناسب للمريض وفقاً للتشخيص المناسب له حسب حالته الصحية وإرساله حتى باب البيت عن طريق شركة الشحن، وبمجرد وصوله يقوم المريض بالتواصل مع الطبيب المختص للتعرف على مواعيد وطرق تناول الكورس، ويقوم الطبيب ايضا بالمتابعة مع المريض اسبوعيا بعد ان يقوم المريض بقياس الوزن، والمتابعة هامة جدا لأنه احيانا يحدث ثبات لوزن المريض ففي هذه الحالة يتم ارسالة كورس اخر يحتوي على مجموعة من الألياف الحارقة للدهون.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال السمنة والتغذية يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتورة دعاء سهيل عبر "فيس بوك":

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الدكتورة دعاء سهيل

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والموقع الإلكتروني للدكتورة دعاء سهيل :

https://doaasohiel.com/



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