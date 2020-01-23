شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كأنها نهاية العالم.. ووهان الصينية تتحول لمدينة أشباح بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى تقرير لها اليوم، بعنوان "يبدو الأمر وكأنها نهاية العالم"، إن الصين أغلقت مدينة ثالثة وتحولت مدينة ووهان إلى مدينة محظورة، حيث يحذر الخبراء من أن تفشي فيروس كورونا قد ينتشر عند مستويات لم تشهدها منذ أزمة سارس، تم تأكيد أكثر من 580 حالة إصابة بفيروس كورونا، معظمها فى الصين، حيث بلغ عدد القتلى 17 حالة.



كانها نهاية العالم

وقالت الصحيفة، إن مرض شبيه بالسارس تم الإبلاغ عنه لأول مرة في الصين قبل أن ينتشر إلى تايوان، وتايلاند، وكوريا الجنوبية، واليابان، والولايات المتحدة، مضيفة أنه ظهر اليوم مريض أمريكي مصاب كان على اتصال وثيق مع 16 شخصًا على الأقل قبل الحجر الصحي، ظهرت لقطات تقشعر لها الأبدان من مدينة ووهان، مركز تفشي المرضأو ما يسمى بالفيروس الغامض، تُظهر خياماً من الحجر الصحي وشوارع بأكملها تضخ الغاز لإزالة التلوث، اثنين من المدن المجاورة قد ذهبت أيضا إلى الحظر.



الاستعدادات القصوى بمدينة ووهان الصينية

وأضاف مسئولي الصحة الأوروبيون فى تقرير لهم: "من المرجح أن يكون هناك انتشار عالمي أكبر"، لكن اجتماع منظمة الصحة العالمية الليلة الماضية فشل في إعلان الأزمة حالة طوارئ عالمية، سيجتمع رؤساء هيث مرة أخرى اليوم.

وأكدت الصحيفة، منع المسئولون أمس سكان ووهان البالغ عددهم 11 مليون نسمة من السفر، وأمروهم بارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة للسيطرة على انتشار العدوى التي تشبه السارس، بدأت هذه الخطوة الساعة 2 بتوقيت جرينتش (10 فى ووهان).

تدعي مقاطع الفيديو المنشورة على Twitter أنها أظهرت التأثير الذي أحدثه القرار غير المسبوق، حيث تذكرنا الشوارع المهجورة بفيلم الكارثة بعد 28 يومًا.

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تراكمت حركة المرور على الطرق الرئيسية في المدينة، والتي تم حظرها من قبل شاحنات الشرطة فرض حظر السفر.

في أحد مقاطع الفيديو، يُنظر إلى شارع هادئ على أنه "مُطهر"، حيث تتصاعد الأبخرة التي تملأ الهواء، بينما يظهر مقطع آخر "خيام الحجر الصحي" الضخمة التي تصطف على أحد الأحياء، مضيفة أن مقطعًا آخر يظهر أنه تم نقل أحد ركاب الخطوط الجوية من مطار في صندوق للحجر الصحي، بعد الشك بأنه مصاب بفيروس كورونا، يرتدي بدلة واقية وقناع وقفازات، ويُزعم أن الرجل ظهر عليه أعراض أثناء الفحص وكان معزولًا عن المسافرين الآخرين، واشتكى مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من ارتفاع أسعار المنتجات الطازجة، وأن المتسوقين يشاهدون، وهم يقاتلون فى سوبر ماركت مزدحم، صعدت الصين ودول أخرى في جميع أنحاء العالم من دفاعاتها ضد فيروس قتل بالفعل أكثر من 10 أشخاص.

قال المسؤولون إنه تم التأكد من 581 حالة إصابة بفيروس كورونا، معظمها في مقاطعة هوبي الصينية، لكن هناك دولًا أخرى مصابة أيضًا، حيث أكدت الولايات المتحدة وتايلاند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان حالات الإصابة، كما ظهرت حالات إصابة مشتبه فيها في المكسيك وكولومبيا وكندا.

حذر أحد الأساتذة من أن معدل الوفيات في الوقت الحالي يشبه معدل الوباء العالمي الذي أصاب الإنفلونزا الإسبانية عام 1918، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 50 مليون شخص

ظهر الفيروس، الذي يحمل اسم nCoV2019، في ووهان في ديسمبر من سوق المواد الغذائية، وانتقل إلى المسافرين من قبل المسافرين، تم وضع اغلاق مدينة "ووهان"، قبيل عطلة العام القمري الجديد، حيث كان من المتوقع أن يسافر آلاف الأشخاص، في أماكن أخرى من العالم، بما في ذلك بريطانيا، تقيس المطارات درجة حرارة أي مسافر يطير من ووهان، لكن الفحص "ليس مضمونا"، ولكن، ذكرت وسائل الإعلام الصينية أن ووهان أغلقت محطات القطار، والمطار، فى حين تم إيقاف العبارات الطويلة.

وقالت الصحيفة، في مقطع فيديو واحد، يمكن رؤية رجل "يطهر" شوارع ووهان الهادئة بشكل مخيف، مع وجود أبخرة ممتلئة تملأ الهواء خارج مبنى سكني، كما يتم تصوير المتسوقين في سوبر ماركت في ووهان، حيث يشكو الناس من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأظهرت أشرطة الفيديو الناس يقبلون على محلات البقالة (الصورة التي التقطت اليوم، 23 يناير)