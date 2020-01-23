شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. اختبار البروتين في البول يكشف إصابتك بأمراض الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيس اختبار البروتين في البول مقدار البروتين، والبروتينات هي مواد ضرورية لجسمك ليعمل بشكل صحيح، ويوجد البروتين عادة فى الدم لكن إذا كانت هناك مشكلة في كليتيك، فيمكن للبروتين أن يسرب إلى بولك، وفي حين أن كمية صغيرة أمر طبيعي، فإن كمية كبيرة من البروتين في البول قد تشير إلى أمراض الكلى، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على اختبار البروتين فى البول وأهميته، وفقاً لموقع "Medline plus".

استخدامات اختبار البروتين فى البول

غالبًا ما يكون البروتين الموجود في اختبار البول جزءًا من تحليل البول، وهو اختبار يقيس الخلايا والمواد الكيميائية والمواد المختلفة الموجودة في البول.

غالبًا ما يتم تضمين تحليل البول كجزء من الفحص الروتيني، يمكن أيضًا استخدام هذا الاختبار للبحث عن مرض الكلى أو مراقبته.

لماذا أحتاج إلى فحص البروتين في اختبار البول؟

قد يكون طبيبك بك قد طلب فحص البروتين كجزء من الفحص الدوري، أو إذا كنت تعاني من أعراض مرض الكلى، تشمل هذه الأعراض:

-صعوبة التبول.

-كثرة التبول، خاصة في الليل.

-قئ و غثيان.

-فقدان الشهية.

-تورم في اليدين والقدمين.

-إعياء وتعب.



اختبار بروتين البول

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نتائج تحليل البروتين فى البول

نتيجة الاختبار السلبي تعني أنه لا يوجد كمية يمكن اكتشافها من البروتين في البول في وقت الاختبار.

النسبة لعينة البول العشوائية، تكون القيم الطبيعية من 0 إلى 20 ملج/ ديسيلتر.

بالنسبة لجمع البول على مدار 24 ساعة، تكون القيمة الطبيعية أقل من 80 ملج لكل 24 ساعة.

إذا تم العثور على كمية كبيرة من البروتين في عينة البول، فهذا لا يعني بالضرورة أن لديك مشكلة طبية تحتاج إلى علاج، يمكن أن يسبب التمرين الشاق والنظام الغذائي والإجهاد والحمل وعوامل أخرى ارتفاعًا مؤقتًا في مستويات بروتين البول.

قد يوصي طبيبك بإجراء اختبارات إضافية لتحليل البول إذا تم العثور على مستوى عال من البروتين، قد يتضمن هذا الاختبار اختبارًا لعينة البول على مدار 24 ساعة.

إذا كانت مستويات بروتين البول مرتفعة باستمرار، فقد تشير إلى تلف الكلى أو أي حالة طبية أخرى، وتشمل هذه:

-التهاب المسالك البولية.

-الذئبة.

-ضغط دم المرتفع.

-تسمم الحمل، وهو من المضاعفات الخطيرة للحمل ، التي تتميز بارتفاع ضغط الدم، إذا لم يتم علاجه ، فإن تسمم الحمل يمكن أن يهدد حياة الأم والطفل.

-داء السكري.

-أنواع معينة من السرطان.