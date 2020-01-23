شكرا لقرائتكم خبر عن الأنف أم العمود الفقرى.. ما هى أضعف النقاط فى جسمك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى جسم الإنسان على كثير من العضلات والعظام والأعضاء التى تتحكم فى الحركة الحيوية للجسم، ولكن على الرغم من أهمية كل عضلة منهم إلا أن هناك بعض الأجزاء تمثل نقاط الضعف بالجسم، والتى تتطلب الحذر عند التعامل معها، لتأثيرها على وظائف عديدة بالجسم.

ووفقا لتقرير موقع " kravmagaguild" فإن أبرز نقاط الضعف بالجسم تشمل:

العينين

العيون تعد أبرز الأهداف التى يمكن ان يستغلها خصمك لإضعافك، فالضربة القوية بها يمكن أن تصيبك بالعمى بجانب التسبب فى الألم.

الأنف

تتكون عظمة الأنف من مجموعة من الغضاريف المجاورة، والتى يمكن أن أن تتعرض للكسر، كما سيؤدي الضربة العنيفة بها إلى إزاحة الأنف من موضعها الطبيعي ، مما يؤدي إلى نزيف حاد في الأنف ويؤدي إلى انحراف الحاجز الذي سيؤثر على تدفق الهواء.

جانبى الدماغ

تقع تلك المنطقة على جانبي رأسك مما يجعلها أكثر منطقة عرضة للخطر، لأنها تحتوى على الشرايين التي توفر الدم فى الدماغ، كما يمكن أن تؤدي الإصابة الشديدة بها إلى ضغط زائد على المخ والحرمان من الأكسجين.

الأذنين

يمكن لضربة على الأذنين إحداث فقدان جزئي للسمع، وبذلك قد تتأثر حاسة السمع، وإذا كان التأثير صعبًا بدرجة كافية، فيمكن حدوث تمزق بطبلة الأذن أو خلع العظم الموجودة بها، و هذا سوف يؤدي إلى فقدان تام للسمع.

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الفك

من المعروف أن الضرب على الفك يمكن أن يسقط بسهولة لماذا؟ فعندما تضغط على جانب الفك، حيث يتم ربطه بباقي أجزاء الجمجمة، فإنه تؤثر أولا على الرأس ثم عضلاتك والأوتار والعظام التى ستتوقف، وقد تؤثر أيضا على الجزء الداخلي من الجمجمة مما يسبب تلفًا في الدماغ.

الضلوع

تثير لكمة أو ركلة على جانب الجسم الكثير من الألم وقد تعيق أحد الذراعين عن العمل كما قد تتسبب الضربة القوية من حدوث كسر بأحد الضلوع.

العمود الفقري

العمود الفقري هو جزء حيوي من جسمك، حيث يسمح الحبل الشوكى الذي يمر عبر العمود الفقري لعقلك بالتواصل مع بقية جسمك، و ليس من المستغرب مدى أهمية ذلك، وإذا حدث استهداف العمود الفقري قد تكون هناك فرصة للإصابة بالشلل وفى بعض الحالات قد يؤدى إلى الموت.