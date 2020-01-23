شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض الميكروباص.. عدوى تنتقل لك فى المواصلات العامة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الميكروباص والمواصلات العامة من أكثر الأماكن التى يمكن أن تنقل لك الأمراض، فمن السهل أن تصاب بعدوى فيروس الأنفلونزا عند ملامسة سطح ما لمسه أحد المرضى، أو بسبب تواجدك على مقربة من الآخرين، وكذلك الرذاذ الذى قد ينتجه أحدهم أثناء العطس أو السعال، ولكن الأنفلونزا ليست وحدها المسئولة عن العدوى فى المواصلات العامة، فهناك أمراض أخرى قد تنتقل لك منها، نتعرف فى هذا التقرير على أبرز الأمراض التى تنتقل لك من الميكروباص أو المواصلات العامة، وفقاً لموقعى "Health" و professionals".





أمراض تنتقل لك من الميكروباصنزلات البرد والأنفلونزا

على غرار الأنفلونزا، فإن نزلة البرد تنتج عن بضع سلالات فيروسية مختلفة يمكن نقلها عن طريق الجو أيضاً، ولا تزال العديد من هذه الفيروسات نشطة على الأسطح مثل مساند الذراع وطاولات الدرج والمقعد لعدة ساعات، لذا فإن غسل يديك وتطهير الأسطح المحيطة بك يمكن أن يساعد في تقليل الانتشار.

مرض السل

على الرغم من أن حالات الإصابة بهذا المرض نادرة جدًا، إلا أن الإصابة بالسل لا تزال موجودة حتى يومنا هذا، وذلك بفضل تلك القطرات المحمولة جواً مرة أخرى.

على سبيل المثال، يمكنك أن تصاب بالسل، الذي تسببه البكتيريا، عندما يسعل شخص مصاب أو يعطس أو يبصق أو يتحدث.

ولحسن الحظ، السل ليس معديا بنفس درجة البرد أو الانفلونزا، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالسل من شخص تعيش معه أو تعمل معه مقارنة بشخص غريب"، وفقًا لمايو كلينك.

التهاب السحايا الفيروسي

على الرغم من أن فرص الإصابة بالتهاب السحايا الفيروسي في الميكروباص ضئيلة للغاية، لكنها "تنتشر من خلال إفرازات الجهاز التنفسي لشخص آخر، بحسب مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي "CDC".

Advertisements

ومن ناحية أخرى، فإن الالتهاب السحائي الجرثومي، الأكثر خطورة والذى قد يسبب الوفاة، سيكون من المستحيل فعليًا الحصول عليه من شخص قريب منك- إلا إذا تناولت جرعة من قهوته أو من المشروبات- فالبكتيريا لا تنتشر عن طريق ملامسة عارضة أو ببساطة عن طريق تنفس نفس الهواء.

كيف تتجنب الجراثيم أثناء ركوب المواصلات العامة؟

فيما يلي بعض النصائح العامة للمساعدة في تجنب الجراثيم أثناء ركوب المواصلات العامة:

-تجنب الجلوس بجانب الراكب الذى تظهر عليه علامات المرض (على سبيل المثال: السعال والعطس).

-قم "بفحص المقعد" قبل الجلوس، لا تجلس في مقعد ملوث بشكل واضح.

-اغسل يديك في أسرع وقت ممكن بعد أن تصل إلى وجهتك وبعد الخروج من المواصلات العامة، غالبًا ما تكون الأعمدة المعدنية والأشرطة وطاولات الدرج وأحزمة الأمان والأسطح الأخرى التي يلمسها المسافرون ملوثة بالميكروبات والبكتيريا.

-احمل معك مطهر اليدين يحتوى على الكحول عندما لا تكون قادرًا على غسل يديك.

- نظف يديك بعد استخدام الحمام ؛ بعد العطس أو النفخ أو السعال ؛ قبل الأكل؛ بعد لمس الأشياء التي لمسها كثير من الناس؛ أو كلما يديك قذرة.