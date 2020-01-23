شكرا لقرائتكم خبر عن الألم قد يجعل البالغين أكثر عرضة لتعاطى الحشيش رغم أضراره.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة من الباحثين في كلية الأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا، أن استخدام الحشيش غير الطبي - بما في ذلك الاستخدام المتكرر أو التدخين هو أكثر شيوعًا بشكل ملحوظ لدى البالغين المصابين بألم، مقارنة بالذين لا يعانون من الألم، ونشرت النتائج في المجلة الأمريكية للطب النفسي.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، منذ عام 1996 ، أصدرت 34 ولاية أمريكية قوانين الماريجوانا الطبية وشرعت 11 ولاية استخدام الحشيش الترفيهي.

وتشير الدراسات إلى أن تعاطي الحشيش الحاد يزيد من خطر حوادث السيارات ، وأعراض الجهاز التنفسي والمشاكل النفسية ، واضطراب تعاطي المخدرات.

وعلى الرغم من هذا الدليل، يرى الكثير من الناس أن تعاطي الحشيش غير مؤذٍ ، كما أن الاستخدام غير الطبي له قد زاد يوميًا أو شبه يومي" ، حسبما قالت الدكتورة "ديبوراه حسين" ، أستاذة علم الأوبئة في قسم الطب النفسي في جامعة كولومبيا.

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وقامت "حسين" وزملاؤها بتحليل البيانات الخاصة باستخدام الحشيش من الدراسات الاستقصائية الوبائية الوطنية والظروف ذات الصلة في 2001-2002 و 2012-2013.

وقارن الباحثون أنماط تعاطي الحشيش غير الطبي عند البالغين الذين يعانون من أو بدون ألم (كان لدى حوالي 20٪ من المشاركين في ألم معتدل إلى شديد).

وزاد استخدام الحشيش غير الطبي من حوالي 4٪ في عام 2002 إلى 9.5٪ في عام 2013، وبالإضافة إلى ذلك ، في المسح الأحدث، كان الأشخاص الذين يعانون من الألم أكثر عرضة للانخراط بشكل متكرر في تعاطي الحشيش غير الطبي مقارنة بأولئك الذين ليس لديهم ألم ( 5.0 ٪ مقابل 3.5 ٪).

وكان خطر اضطراب تعاطي الحشيش أعلى أيضًا بشكل ملحوظ لدى المصابين بالألم 4.2%.