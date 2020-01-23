كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يناير 2020 04:42 مساءً - يقول مركز السيطرة على الأمراض إن أعداداً كبيرة من النساء الحوامل لا يحصلن على لقاحات أساسية، ونسبة كبيرة من النساء الحوامل لا يحصلون على زوج من اللقاحات ذات أهمية حاسمة رغم الجهود التي بذلها مسؤولو الصحة العامة لتشجيع التطعيمات، وبالأخص حقنة التيتانوس للحامل.

نوه الدكتور هيثم محمد طبيب النساء والتوليد، لنتائج أظهرتها دراسة أجريت في الربيع الماضي أن ما يزيد قليلاً على نصف النساء الحوامل تلقين لقاحات تحتوي على الإنفلونزا والسعال الديكي أثناء فترة الحمل؛ تلقى 35 ٪ فقط على حد سواء.

ويوصي طبيب النساء، النساء الحوامل بتلقي اللقاح المحتوي على السعال الديكي، الذي يسمي بالتيتانوس، خلال كل فترة حمل. كما أوصى أيضاً بأن يتلقى جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 6 أشهر لقاح الإنفلونزا كل عام، مع التركيز بشكل خاص على أهمية اللقاح للنساء الحوامل، اللائي يمكن أن يصبن بأمراض شديدة إذا أصبن بالإنفلونزا.

وأشار إلى أنه أجري في الولايات المتحدة الأميركية، مسح على مدى أسبوعين، وجد أن 55٪ فقط من النساء الحوامل تلقين لقاح التيتانوس، أثناء حملهن وأن 54٪ تلقين جرعة إنفلونزا.

فائدة حقنة التيتانوس للحامل:

الحصول على هذه اللقاحات يحمي النساء الحوامل، من الأجسام المضادة التي تنتقل إلى الجنين النامي، تحمي أطفالها بعد الولادة أيضاً، عندما يكونون أصغر من أن يتم تحصينهم، يحصل الأطفال على الحقنة الأولى من اللقاح المحتوي على التيتانوس، خلال شهرين ولا يمكن تحصينهم ضد الإنفلونزا حتى يبلغون 6 أشهر من العمر.

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ما الوقت الصحيح لإعطاء الحامل حقنة التيتانوس؟

إعطاء النساء الحوامل التيتانوس، مع بداية الثلث الثالث، وهذا أمر بالغ الأهمية لحماية الأطفال من السعال الديكي، والذي يعرف أيضاً باسم السعال الديكي. العدوى يمكن أن تكون قاتلة للرضع، في الفترة من 2010 إلى 2017. كان الأطفال الذين تقل أعمارهم عن شهرين يشكلون 69 ٪ من وفيات السعال الديكي في الولايات المتحدة.

وشدد طبيب النساء على أهمية أخذ حقنة التيتانوس بالنسبة للحامل؛ لأن هناك بعض السيدات ترفضن أخذها وهذا خطأ كبير يتسبب في موت العديد من الأطفال كل عام.