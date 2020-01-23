كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يناير 2020 04:42 مساءً - أعراض بداية الطلق الحقيقي، إنه الحدث الذي كنت تتوقعه بسعادة وعصبية لعدة أشهر، ولادة طفلك. فيما يلي 10 علامات تشير إلى أن المخاض قريب وعيد ميلاد طفلك قريب تقريباً، توضحها الدكتورة هند محمد سلمي استشاري النساء والتوليد.

تتساءل العديد من الأمهات الحوامل عن مدى شعور المخاض، وما هي أعراض الطلق الحقيقي، وكم تستغرق من الوقت لوضع طفلها، لذلك اعلمي عزيزتي أن المخاض هو عملية الولادة، حيث تبدأ بانقباضات الرحم وتنتهي مع ولادة الطفل. أعراض بداية الطلق الحقيقي: نزول الطفل في الحوض.

تمدد عنق الرحم.

تشنجات وزيادة آلام الظهر. آلام المفاصل.

إسهال.

توقف زيادة الوزن. التعب.

تغيير المهبل، التفريغ، اللون، والاتساق.

تقلصات أكثر تواتراً. Advertisements أعراض الطلق قبل المخاض من ساعة إلى شهر كامل أو أكثر: إذا كنت أماً لأول مرة، فسيبدأ طفلك عادة في الانخفاض، أو النزول إلى الحوض، قبل أسابيع قليلة من بدء المخاض، عادة ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع قبل ذلك، ولكن يمكن أن يختلف.

تمدد عنق الرحم: عنقك، أيضاً، يبدأ في التحضير للولادة، يبدأ في التمدد (الفتح) والالتفاف (النحيف) في الأيام أو الأسابيع التي تسبق الولادة. في الفحوصات الأسبوعية في المنزل من فترة الحمل، قد يقوم مزودك بقياس وتتبع الامتداد والهدر عبر فحص داخلي. لكن الجميع يتقدمون بشكل مختلف، لذلك لا تحبطي إذا كنتِ تمددين ببطء أو لا تتقدمين على الإطلاق تشعرين بمزيد من التشنجات وزيادة آلام الظهر: خاصة إذا لم يكن هذا هو الحمل الأول، فقد تشعرين ببعض التشنّج والألم في أسفل الظهر والفخذ مع اقتراب المخاض، تمتد عضلاتك ومفاصلك وتتحول استعداداً للولاد

تشعرين بالاسترخاء في المفاصل الخاصة بك: قد تلاحظين أن المفاصل في جميع أنحاء جسمك أقل ضيقاً وأكثر راحة. إنها مجرد طريقة طبيعية لفتح الحوض حتى يتسنى لطفلك الصغير شق طريقه إلى العالم لديك إسهال: تماماً مثل استرخاء العضلات الموجودة في الرحم استعداداً للولادة، وكذلك العضلات الأخرى في جسمك، بما في ذلك الموجودة في المستقيم. وهذا يمكن أن يؤدي إلى الإسهال، وهو من أعراض المخاض الصغيرة المزعجة التي ربما تكون قد مررت بها في أوقات أخرى أثناء الحمل. رغم أنه مزعج، إلا أنه طبيعي تماماً. ابقي رطباً وتذكري أنها علامة جيدة

تتوقف عن زيادة الوزن (أو تفقد الوزن): زيادة الوزن في كثير من الأحيان مستويات في نهاية الحمل، بعض الأمهات اللواتي يخسرن بعض أوزانهن، هذا طبيعي ولن يؤثر على وزن طفلك، لكنك تخسرين بسبب انخفاض مستويات السائل الأمنيوسي، وفواصل قعادة، وربما زيادة النشاط. تشعر بالتعب الزائد... أو لديك طاقة كبيرة: بعض الأمهات يحصلن على الطاقة مع اقتراب يوم الولادة، ولا يمكن مقاومة الرغبة الملحة لتنظيف وتنظيم كل شيء في الأفق. هذا جيد، طالما أنك لا تبالغين تفقدي المخاط ويؤدي إفرازك المهبلي إلى تغيير اللون والاتساق: قد تلاحظ أيضاً فقدان المكونات المخاطية؛ حيث يقوم الفلين بإغلاق رحمك من العالم الخارجي. يمكن أن يخرج في قطعة واحدة كبيرة (يشبه المخاط في أنفك)، رغم أنك قد لا تحصل على لمحة على الإطلاق، وبعض النساء لا يفقدونها قبل الولادة. في الأيام الأخيرة قبل المخاض، من المحتمل أن ترى زيادة في الإفرازات المهبلية أو الكثيفة. يُطلق على هذا التصريف السميك والوردي عرض دموي، وهو مؤشر جيد على أن المخاض وشيك، ولكن بدون انقباضات أو تمدد من ثلاثة إلى أربعة سنتيمترات، قد يظل المخاض بضعة أيام

تشعر بأنك أقوى، وتقلصات أكثر تواتراً: ستشعرين بضيقه مع شد عضلات الرحم استعداداً للحظة الكبيرة: طرد ذلك الطفل .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أعراض بداية الطلق الحقيقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.