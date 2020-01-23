5 مغذيات ضرورية خلال فترة التخطيط للحمل

التغذية الصحية أحد مفاتيح الخصوبة والحمل الناجح، فإذا كنت تخططين للحمل تنصحك نتائج دراسة من جامعة هارفارد بالتأكد من وجود المغذيات التالية ضمن نظامك الغذائي:

حمض الفوليك. يعتبر فيتامين "ب9" أو حمض الفوليك من أهم المغذيات لتفادي تشوهات الجنين، لكنه أيضاً ضروري لنجاح الإخصاب. وخلال التخطيط للحمل تناولي: البرتقال والفراولة (الفريز) والسبانخ والبروكلي لضمان الحصول على الفولات إلى جانب تناول فيتامينات الحمل التي تحتوي عليه.

أوميغا3. توجد هذه الدهون الصحية في الأسماك والأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون.

الكالسيوم. من المعادن الضرورية لنجاح الإخصاب الكالسيوم، ويوجد في الحليب ومنتجات الألبان والبروكلي والبيض.

الحديد. مع بداية الحمل يتزايد إنتاج خلايا الدم الحمراء، ويعتبر الحديد ضروري لهذه الخطوة، بينما يعيق نقصه فرص حدوث الإخصاب. يوجد الحديد في اللحوم والبقول ومنتجات الألبان.

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البروتين النباتي. البقول والعدس من أفضل مصادر البروتين النباتي، وتوجد أدلة على أن زيادة حصة هذا النوع من البروتين تحسن فرص الإخصاب والحمل.

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