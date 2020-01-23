أبرز 5 مؤشرات تدل على أنك تعتمد على الشريك في كل شيء

يعتبر الاعتماد الكامل على شريك الحياة أمراً غير صحي في العلاقة الزوجية، لأنه يمثل ثقلاً نفسياً وجسدياً عليه، وهذا بدوره يؤثر سلباً على حسن سير العلاقة الزوجية.

وللتعرف على التصرفات التي تدل على أنك أصبحت شخصاً يعتمد بشكل كامل على شريك حياته، أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا المؤشرات التالية:

1- عدم القيام بأي شيء بمفردك

هل تتذكر آخر مرة ذهبت فيها إلى البنك وحدك؟ أو أنجزت مهمة ما بمفرك؟ إذا كانت الإجابة لا، فأنت بالفعل شخص يعتمد بشكل كامل على شريك حياته، وبحسب الخبراء النفسيين فإن ذلك عادة ما ينجم عن القلق الذي يشعر به المرء عند مواجه أي موقف يتعين عليه فيه التصرف بمفرده.

2- سعادتك تعتمد على شريك حياتك

من الضروري أن تتحكم بسعادتك أو الأشياء التي تجعلك سعيداً، ولا تمنح شخصاً آخر حتى لو كان شريك حياتك مفتاح سعادتك لأن ذلك قد يكون أمراً مضنياً له، وضاراً بعلاقتك به.

3- السماح للشريك باتخاذ القرارات عوضاً عنك

إذا كنت تعتمد على شريكك في اتخاذ كل القرارات، فهذا يعني بأنك وصلت إلى مرحلة خطيرة يجب التنبه إليها، لذا لا تعامل شريك حياتك كأنه والدك أو الوصي عليك، لأن مثل هذا السلوك يمكن أن ينفره منك ويلغي شخصيتك.

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4- أصدقاء شريك حياتك هم أصدقاؤك

لا يعني كونك على علاقة مع شخص ما، أن تقتصر على صحبة أصدقائه فحسب، فذلك من شأنه أن يجعله يشعر بالاختناق، وقد يأتي وقت يرغب فيه الشريك منك أن تبتعد عنه. لذا للحصول على علاقة صحية ومستقرة مع شريك حياتك عليك أن تترك مسافة أمان بينك وبينه، وتتحلى بقدر كبير من الاستقلالية.

5- السعي لطلب موافقة الشريك على كل تصرفاتك

إن كنت تطلب إذن الشريك في كل ما تنوي القيام به، فهذا يعني بأنك تعتمد عليه بشكل مفرط، لذا عليك أن تقوم بالكثير من الأشياء دون الرجوع إليه لأن الإصرار على ذلك سيلغي شخصيتك ويتسبب بالكثير من الضغط على الشريك.

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