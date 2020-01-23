تفاصيل تمزيق سائق لـ زوجته وأسرتها بعد رفض عودتها له

تجري نيابة العمرانية تحقيقات موسعة في تمزيق سائق لزوجته وأسرتها لرفضهم عودة ابنتهم لشقة الزوجية رفقة زوجها، واستعلمت النيابة من المستشفى عن حالة المصابين الأربعة.

وكشفت التحقيقات بإشراف المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية أن سيدة وزوجها تزوجا منذ أكثر من عام وأنجبت منذ قرابة 4 أشهر طفلا حيث توجهت قبل وضع المولود وأقامت وزوجها بشقة أسرتها رفقة والديها وشقيقها واستمر الأمر عدة أشهر بحجة مراعاة الطفل.

وأضافت التحقيقات أنه عندما طلب منها زوجها العودة لشقتهما الزوجية وترك منزل أسرتها رفضت وأسرتها لقيامه باستغلال تواجدهما بمفردهما والتعدي عليها بالضرب ما دفعه أثناء نومهم لإحضار سكين ومقص ووجه لهم جميعا عدة طعنات.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة حماه ميكانيكي سيارات 56 سنة بجرح طعني بالبطن، وحماته 42 سنة بجرح طعني بالرأس وتم نقلهما للعناية المركزة بالمستشفى وزوجة المتهم 21 سنة مصابة بجرح طعني بالصدر، وشقيقها ميكانيكي سيارات 19 سنة بجرح طعني بالرقبة.

تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية من ضبط الزوج وبحوزته سلاحا الجريمة "سكين" و "مقص حديدي"، وبمواجهته اعترف أمام اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ونائبه اللواء سامح الحميلي بارتكابه الواقعة بسبب ضيقه منهم ورفضهم اصطحاب زوجته للشقة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمتي الشروع في قتل المجني عليهم وحيازة أسلحة بيضاء.

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