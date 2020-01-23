كشف ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة أجنبية داخل شقة في القاهرة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية المصرية، في كشف ملابسات العثور على جثة سيدة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، عقب ورود بلاغات من الجيران بإنبعاث رائحة كريهة من داخل شقتها، وبالانتقال والفحص عُثر على جثة (سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، 72 عاما، مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة "مالكة الشقة محل البلاغ"، مُسجاة على وجهها بصالة الشقة محل البلاغ "تحت التشطيب"، في حالة متحللة وملفوف حول عنقها حبل، وتبين وجود آثار دماء بأرضية الصالة، وسلامة جميع منافذ الشقة.

وكشفت الأجهزة الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة "عاطل - 26 عاما" مقيم بمنطقة الخصوص بالقليوبية وأصل بلدته بأسيوط، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بسابقة تعرفه على المجني عليها وتردده عليها بمسكنها لقضاء احتياجاتها، ونظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه بثراء المجني عليها فكر في التخلص منها وسرقتها، وفي سبيل ذلك قام بإصطحابها من مسكنها للشقة محل البلاغ لإنهاء بعض أعمال التجديدات بها، وأثناء ذلك قام بمغافلتها وخنقها باستخدام حبل حتى فارقت الحياة، واستولى على (هاتفها المحمول - مبلغ مالى 400 جنيه - المفاتيح الخاصة بها) وتوجه للشقة سكنها واستولى من داخلها على (خاتم ذهب- جهاز كمبيوتر "لاب توب" – شاحن - هاتف محمول - فيزا كارد - 2 وحدة تخزين خارجية "فلاشة" - كمية من الإكسسوارات - شمعدان كريستال)، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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