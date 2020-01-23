شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة ماجستير بعلوم المنوفية تتوصل إلى مركبات تقاوم الأورام السرطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت الباحثة ابتسام عبد الرحمن بسيوني، في قسم الكيمياء بعلوم المنوفية، إلى سلاسل من مركبات لها نشاط بيولوجي عاليا كمضادات للأورام، وذلك من خلال رسالتها العلمية المقدمة تحت عنوان "التشييد والخواص الكيميائية والفيزيائية الضوئية لبعض النيوكليوسيدات البريميدين اللاحلقية الجديدة وتقييم نشاطها المضاد للسرطان" .

وتناولت الرسالة نطاق الجلايكوزيدات والنيوكليوسيدات الحلقية و اللاحلقية و المتصلة بحلقات غير متجانسة و استخدام الكيمياء الضوئية (كتفاعلات صديقة للبيئة و غير ملوثة و فى نفس الوقت تعطى ناتج عالى و نقى) فى تشييدها.

وقد أظهرت النتائج الاولية أن هذه السلاسل من المركبات لها نشاطا بيولوجيا عاليا كمضادات للأورام.

هذا وأوصت لجنة التحكيم المشكلة من الدكتور عادل عبد الهادى نصار أستاذ الكيمياء العضوية، وعميد كلية العلوم جامعة المنوفية مشرفا و محكما، والدكتور ناصر عبد الحميد حسن أستاذ الكيمياء العضوية بالمركز القومى للبحوث مشرفا و محكما، والدكتور فاروق عزت عبدالمجيد أستاذ الكيمياء العضوية بالمركز القومى للبحوث محكما،والدكتور أحمد حسين مصطفى أستاذ الكيمياء العضوية بعلوم الزقازيق محكما،والدكتور وائل عبدالحفيظ السيد أستاذ الكيمياء العضوية بالمركز القومى للبحوث مشرفا، ببدء تطبيقها داخل الخلايا الحية فى فئران التجارب كمرحلة سابقة لتطبيقها كعقارات ضد السرطانات على الإنسان ومنح الطالبة ابتسام درجة الماجستير في العلوم تخصص كيمياء عضوية.

Advertisements

كما أكد نصار ان البحث تم نشره فى التصنيف الأول و الأعلى للمجلات العلمية و التى تسمى Q1 مضيفا أنه تم تطبيق الإنتقاء الفراغى فى التشييد للمركبات الجديدة المحضرة للحصول على ناتج مرغوب فيه له ثبات عالي و ناتج يقارب النسبة المئوية فوق ال 90%، مما صعب الجهد على الباحثة و ان كانت قد اجتازت ذلك بنجاح و اكتسبت خبرة فائقة .

كما تفقد الدكتور أيمن السيد عميره عميد كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف سير أعمال الكنترولات للفصل الدراسى الأول بالكلية، وأكد على ضرورة العمل بصورة مستمرة للانتهاء من أعمال الكنترولات والتصحيح لأوراق إجابة الطلاب بشكل دوري تمهيدا لإعلان النتائج في مواعيدها المقررة، كما حرص علي الإشراف علي عملية تأمين الكنترولات واتباع إجراءات الأمن والسلامة المهنية.