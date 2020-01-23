أحذية بدون كعب عالٍ يمكنكِ تنسيقها مع أزياء السهرة لإطلالة أنثوية وجذّابة

تتنوع موديلات الاحذية التي تتناسب مع فساتين السهرة، وأبرزها تلك المميّزة بالكعب العالي التي تعدّ من أبرز الخيارات للتميّز بإطلالة أنثوية وجذّابة. وعلى الرغم من الحيل التي تساعد على انتعال الكعب العالي من دون الشعور بالألم، إلّا أنّ الكثيرات يفضّلن اختيار الأحذية المسطّحة حتّى خلال السهرات. إذا كان فستانكِ طويلًا جدًّا، فستكونين محظوظة إذ يمكنك ارتداء الحذاء الذي تريدين، ولكن إذا كنت ترتدين تصميمًا يظهر موديل الحذاء، فأنت ملزمة إذًا على اختيار ما يتناسب معه. لا تقلقي، لن تضطرّي إلى انتعال الأحذية ذات الكعب العالي بعد اليوم، إنّما يمكنك اختيار تصاميم مسطحة تتناسب كثيرًا مع أزياء السهرة والمناسبات، وياسمينة ستقدّم لكِ في ما يلي أبرزها.

أحذية الـ Flat الكلاسيكيّة

اختاري أحذية الـ Flat الكلاسيكيّة بما يتناسب مع فستان السهرة الذي يعجبك، فقد قدّمها المصمّمون بتصاميم رائعة وزيّنوها بعناصر جذّابة تتيح لكِ التألّق في سهراتكِ بإطلالة استثنائيّة، مثل الأحجار اللامعة والخرز والحبوب البرّاقة، وبألوان متنوّعة وجذّابة مثل الفضيّ والذهبيّ والأسود.

الصنادل المسطّحة للسهرات

الصنادل المسطحة هي من الخيارات التي تضمن لك الشعور بالراحة طوال الوقت، والتميّز بإطلالة عصرية جميلة في الوقت نفسه، وقد اعتمدته النساء الإغريقيّات اللواتي يشتهرن بقوّتهن وجرأتهنّ على مرّ السنين. فإذا كنت تبحثين عن إطلالة تعكس هذه الصفات في سهراتكِ، اختاريها بتصاميم تلائم المناسبات وتتوافق مع أزياء السهرة التي سترتدينها، مثل تلك المصنوعة من الجلد اللامع، أو المزيّنة بلمسات مميّزة.

الأحذية المسطّحة المفتوحة من الخلف

الأحذية المسطّحة المفتوحة من الخلف هي من أجمل موديلات الأحذية في العام 2020، وأنتِ أمام خيارات رائعة من تصاميمها المختلفة، وستعجبك حتمًا تلك المصنوعة من الجلد والمزيّنة بالأحجار المتألّقة أو بعقدة الفراشة أو بالحبوب المعدنيّة. لطالما رصدنا هذه الأحذية بموديلات مختلفة، إنّما تلك المميّزة برأسها المدبّب هي من الأكثر رواجًا، فاختاري منها ما يعجبك ونسّقيها مع أزياء السهرة.

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