"الصحة" العالمية تحدد الخميس ما إذا كانت ستعلن حالة طوارئ دولية بسبب "كورونا"

أعلنت منظمة الصحة العالمية، إنها ستقرر الخميس، ما إذا كانت ستعلن حالة طوارئ عالمية بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، وقال المدير العالم للمنظمة تيدروس أدهانوم، "هذا القرار بالغ الجدية، وأنا مستعد لاتخاذه فقط بعد الأخذ في الاعتبار كل الأدلة، الوضع متطور ومعقد، ويعمل فريقنا في الصين مع خبراء محليين للتحقيق في تفشي المرض".

وأشاد أدهانوم في تصريحات أعقبت اجتماع فريق خبراء المنظمة في جنيف اليوم، بقرار الصين حظر خروج المواطنين من مدينة ووهان، التي كانت مصدر ظهور وانتشار فيروس كورونا الجديد القاتل، وفي إشارة للقرار الصيني، قال أداهانوم، "إنهم لا يسيطرون فقط في انتشاره داخل بلادهم، ولكنهم يساهمون في كبح مخاطر تفشيه على نطاق عالمي، إنها تدابير قوية للغاية".

وأوضح رئيس برنامج الطوارئ في المنظمة، مايك ريان، أن أولويته الآن هي فهم كيفية انتقال الفيروس بين البشر، مضيفًا، "نحن متفقون مع السلطات الصينية، التي اتسمت بالوضوح والشفافية حول الأدلة على انتقال العدوى من إنسان إلى آخر".

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وأعلنت لجنة الصحة في مقاطعة هوبي الصينية، اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات في جمهورية الصين بسبب الالتهاب الرئوي الناجم عن نوع جديد من فيروس كورونا، قد ارتفع إلى 17 حالة وفاة، وحتى الآن، انتشر الفيروس في 25 مقاطعة ومدينة مركزية، وبلغ عدد المصابين في جميع أنحاء البلاد 473 شخصا، بينما ارتفع عدد المصابين في مقاطعة هوبي فقط إلى 444 شخصا، كما انتشر الفيروس خارج الصين، وتم الإبلاغ عن إصابات في كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأميركية وتايلاند، كما اكتشفت حالات يشتبه في إصابتها بالعدوى، في سنغافورة وهونغ كونغ وأستراليا.

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