شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الجراحين الكويتية: نسبة السمنة لدى الأطفال والمراهقين أكثر من 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رئيس جمعية الجراحين الكويتية الدكتور سلمان الصباح، أن نسبة السمنة لدى الأطفال والمراهقين في الكويت تزيد على الـ 20%، لافتا إلى أن دراسات تشير إلى أن نسبة السمنة لدى الأطفال والمراهقين من سنتين حتى 18 سنة قد تصل إلى 40%.

وأعلن الصباح - في مؤتمر صحفي عقد في مستشفى جابر الأحمد - إطلاق حملة وطنية لمكافحة السمنة لدى الأطفال والمراهقين في الكويت، بالإضافة إلى إطلاق ماراثون للتصدي لمشكلة السمنة لدى الأطفال يوم 22 فبراير المقبل.

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وشدد على أهمية التصدي لخطر السمنة بين أوساط الأطفال والمراهقين في الكويت؛ لتفادي المضاعفات المصاحبة لهذا الداء في المستقبل، ومن بينها الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم، خاصة وأن داء السمنة يعد هاجسا كبيرا في كل بيت بالكويت.

ولفت رئيس جمعية الجراحين الكويتية، إلى أن الدراسات العلمية تشير إلى أنه إذا كانت نسبة السمنة لدى الأطفال مرتفعة، ولم تتمكن الدولة من التصدي لها، فإن 80% من هؤلاء الأطفال سيكبرون وهم يعانون من السمنة ومضاعفاتها في المستقبل، وسيكون هناك صعوبة في التحكم بها وبمضاعفاتها في المستقبل.