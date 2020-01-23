وصفات منزلية تخلصك من اللون الداكن بالمنطقة الحساسة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ربما تعاني بعض السيدات حين يتعلق الأمر برغبتهن في تفتيح المنطقة الحساسة التي تكون غامقة أو داكنة اللون، وربما تقوم المرأة بتجربة كثير من الطرق، لكنها لا تحقق لها النتيجة المرجوة في الأخير.

ونظرا لما تسببه تلك المشكلة من قلق وانزعاج للفتيات والسيدات، خاصة مع إخفاقهن في الوصول لحل جذري أو فعال، نستعرض معك فيما يلي مجموعة من الوصفات المنزلية الفعالية التي تساهم بشكل كبير في القضاء على تلك المشكلة وتخليصك منها بصورة نهائية، وهي:

الزبادي

حيث يمكنك الاستعانة بالزبادي العادي لكونه فعالا في تفتيح المناطق الداكنة بالبشرة، ولكونه يساعد على تهدئة التهيج الذي يصيب البشرة وكذلك الطفح الجلدي. ويمكنك وضع الزبادي على البشرة مدة ما بين 10 لـ 15 دقيقة ومن ثم غسلها بمقدار من الماء الفاتر.

طحين الحمص

يمكنك صنع معجون سميك القوام من هذا الطحين مع الماء، ومن ثم وضع المزيج على المنطقة الداكنة وتركه يجف، ثم شطف المنطقة فيما بعد بماء فاتر، مع تكرار تلك العملية من مرتين لثلاثة كل أسبوع لضمان تحقيق أفضل النتائج على الإطلاق.

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جِل الصبار

وهو مصدر غني بالفيتامينات والمعادن ويمكنه دعم الكولاجين وتفتيح المناطق الغامقة بالبشرة، وكل ما عليك فعله هو وضع الجيل على المنطقة الغامقة مدة ما بين 20 لـ 30 دقيقة.

عصير البرتقال والكركم

يعد استخدام الكركم بغرض تفتيح البشرة واحدة من أبرز العلاجات الهندية، فضلا عما هو معروف عن عصير البرتقال كمبيض طبيعي، كما الليمون. ويمكنك تحضير التركيبة بمزج 3 أجزاء من عصير البرتقال مع قليل من مسحوق الكركم ووضعه على الجلد.

ماء الورد وخشب الصندل

فمعروف أن خشب الصندل يعالج تغير لون البشرة بينما يعمل ماء الورد على ترطيبها، ويمكن تحضير مزيج يجمع بين خشب الصندل وماء الورد، ليكون عبارة عن معجون يستخدم مع المناطق الغامقة وتركه عليها لبعض الوقت حتى يجف، ثم غسلها للحصول في الأخير على النتيجة المرجوة بتفتيح تلك المناطق مع مرور الوقت.