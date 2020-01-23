نهاية درامية لزفاف في الهند بسبب طيش والدة العروس ووالد العريس

عادة ما تكون هناك أسباب جدية وواضحة لإلغاء حفل زواج في الأيام واللحظات الأخيرة، غير أن بعضها قد يبدو غريبا وغير متوقع كما حدث مع عروسين في الهند.ففي واقعة لا تخلو من الطرافة، اضطر شاب وخطبيته إلى إلغاء حفل زفافهما الذي كان مقررا الشهر القادم بسبب "طيش" أم العروس ووالد العريس. فقبل أيام من "ليلة العمر" قرر والد العريس أن يهرب مع والدة العروس إلى مكان مجهول، ليعيدا إحياء قصة حب جمعتهما منذ أيام الصبا، ولكن على حساب سعادة ولديهما. ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن صحيفة هندية أن عائلتي العروس والعريس كانتا قد تقدمتا ببلاغ للشرطة، بشأن اختفاء والد الشاب ووالدة الفتاة وانقطاع الاتصال بهما بعدما أن اختفيا عن الأنظار منذ 10 يناير الجاري.

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن الأب شوهد آخر مرة في منطقة كترغام في سورات، بينما شوهدت آخر مرة وهي تغادر منزلها في نافساري بولاية غوجارات قبل أيام من اختفاء الأب الذي وصفته الصحيفة الهندية بأنه رجل أعمال. وقال أحد الأقارب إن العاشقين الهاربين كانا يعرفان بعضهما منذ أيام الطفولة، وكانت علاقة حب تجمعها في الماضي، لكن يبدو أنها لم تكلل بالزواج، ليفرا بعدما أمضى الشاب المسكين قد أمضى أكثر من عام في التحضير لحفل قرانه.

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