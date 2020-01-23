مشروبات حارقة للدهون.. تعرف عليها!

الخميس 23 يناير 2020

ثمة مشروبات حارقة للدهون مُناسبة لغالبيَّة أنظمة الرجيم، وهي تمتاز بمذاقها اللذيذ، وزخورها بالفيتامينات والمعادن، إضافةً إلى مزاياها في التخسيس.



وفي الآتي، 6 مشروبات حارقة للدهون تُساعد متناولها في خسارة الوزن أثناء الرجيم، أو التغذية اليوميَّة، بحسب "سيدتي":

عصير الكيوي والأناناس

يمتاز هذا العصير بلذَّة طعمه، وهو لا يحتاج إلى إضافة السكَّر (أو العسل) إليه، عند التقديم. علمًا أنَّ الأناناس غنيٌّ بالإنزيمات الحارقة للدهون والفيتامينات وأهمّها الفيتامين ج، وكذا هو الكيوي الزاخر بالفيتامين ج، كما أنَّه يُعرف بمزاياه المُليِّنة للبطن. ولذا، يعدُّ عصير الكيوي والأناناس حارقًا للدهون ومليِّنًا للبطن، ويُنصح بتناوله أثناء اتباع أنظمة الرجيم القاسية التي تؤدي إلى إصابة متتبعها بالإمساك.

عصير الجزر

عصير الجزر يقع تحت خانة المشروبات الحارقة للدهون، وهو غنيّ بالـ"بيتا كاروتين"، ويُساعد شربه بانتظام في خسارة الوزن وتنقية الجسم من السموم. علمًا أنَّ كلَّما ازداد الجزر احمرارًا، دلَّ ذلك على محتواه المرتفع من مادة الـ"بيتا كاروتين".

عصير الرمان

تؤكِّد مجموعة من الدراسات أنَّ لعصير الرمَّان جملة من الفوائد، لناحية التخلُّص من الشحوم، إضافة إلى أنًّ هذه الثمرة تُكافح التجاعيد.

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التفاح الساخن والقرفة

يعدُّ سائل التفّاح من المشروبات المفيدة لحرق الدهون، وهو قليل السعرات الحراريَّة، كما يُنظِّم مستوى السكّر في الدم، خصوصًا أنَّ هذه الثمرة تحتوي على مادة البكتين الطاردة لسموم الجسم والمُساعدة في الهضم. القرفة بدورها تزخر بالفوائد الصديقة للرجيم، إذ هي تحرق الدهون.

يعدُّ هذا المشروب عبر غلي عصير التفَّاح غير المُحلَّى، مع إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة إليه، مع التقليب جيِّدًا.

عصير الكمثرى والعسل

الكمثرى فاكهة قليلة السعرات الحراريّة، وغنيَّة بالمقابل بالفيتامين "ج" ومضادات الأكسدة، ولذا تعبتر خيارًا لحرق الدهون، خصوصًا أنَّها تحتوي على مادة البكتين التي تساعد في الهضم وطرد السموم من الجسم.

ويصحُّ تحلية عصير الكمثرى بالعسل الطبيعي، من أجل قيمة غذائيَّة مضاعفة.

الليمون والنعناع والعسل

هذا المشروب المنعش صحِّي، ولا سيَّما عند تحليته بالعسل وليس بالسكَّر، كما أنَّه يقي من نزلات البرد، ويحرق السعرات الحراريّة.