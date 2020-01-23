تطوير لقاح مضاد لـ"كورونا الصين" خلال عام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العالمي للقاحات والتحصين أن تطوير لقاح ضد فيروس "كورونا" الجديد الذي ظهر مؤخرا في الصين يحتاج عاما على الأقل.

وذكر المدير التنفيذي للتحالف، سيث بيركلي، إنه من الصعب الآن تقييم مخاطر الفيروس، مضيفا: "لكن الخبر السار هو أن العلماء قد فكوا بالفعل الشفرة الجينية للفيروس ونشروها، وهو ما مكن العديد من المنظمات في جميع أنحاء العالم من البدء في تطوير لقاح مضاد للفيروس".

وأوضح أن تطوير لقاحات ضد فيروسات كورونا أسهل بكثير من تطوير تحصينات ضد أمراض مثل الملاريا وفيروس نقص المناعة.

وتابع:"ومع ذلك فإن الأمر سيستغرق عدة أشهر قبل البدء في إجراء تجارب ميدانية على اللقاح الجديد، وسيحتاج عاما على الأقل قبل أن يصبح هناك لقاح مضاد جاهزا للاستخدام ضد فيروس (كورونا)".

وأشار إلى أن عدد الحالات التي ثبت إصابتها بعدوى الفيروس يزداد بشكل مستمر بسبب إخضاع السلطات الصينية المزيد من المصابين بأعراض الإنفلونزا لاختبار يكشف الإصابة بالفيروس الجديد.

