الحمى الغدية مرض مُعدٍ يهاجم الأطفال.. احذروا التقبيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الحمى الغدية "Glandular fever" هي مرض فيروسي يسببه فيروس إبشتاين بار، وتهاجم الأطفال والمراهقين بصفة خاصة، وتنتقل في الغالب عبر اللعاب أثناء التقبيل؛ لذا يعرف أيضا باسم "داء التقبيل".

وقالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن هذا المرض المعروف أيضا باسم "فايفر" Pfeiffer's Disease قد ينتقل أيضا باستخدام أدوات مائدة مشتركة مع شخص مصاب أو ملامسة دم أو أي سوائل جسم أخرى لشخص مصاب به.

وأضافت: "تتمثل أعراض هذا المرض في ارتفاع حرارة الجسم والتهاب الحلق وتضخم العقد اللمفاوية وتضخم الطحال والوهن الجسدي العام".

وعن طرق العلاج، أوضحت الرابطة أنه بجانب العلاج الدوائي، يتعين على المريض التوقف عن ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 3 أسابيع، خاصة الرياضات ذات الاحتكاك الجسدي كألعاب الكرة ورفع الأثقال.

وتابع: "السبب في التوقف عن ممارسة الرياضة أثناء الحمي يرجع للخوف من تعرض الطحال للتمزق، ويسري ذلك حتى في حال تلاشي الحمى والتهاب الحلق".