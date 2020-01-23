أمريكا تراقب 16 شخصا تعاملوا مع مصاب بـ"كورونا"

تخضع السلطات الصحية الأمريكية 16 شخصا للمراقبة الطبية تحسبا لإصابتهم بفيروس "كورونا" الجديد، إثر تعاملهم عن قرب مع رجل من ولاية واشنطن جرى تشخيصه على أنه أول حالة إصابة في الولايات المتحدة بالفيروس.

وقال المسؤولون في مؤتمر صحفي إن حالة المريض (30 عاما) في تحسن جيد وقد يخرج من مستشفى إيفريت بواشنطن قريبا.

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وذكر كريس سببترز، مسؤول الصحة بمنطقة سنوهوميش، إن الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بالمريض لم تظهر على أي منهم أعراض المرض، وأوضح أن "المخاطر على المواطنين‭‭ ‬‬تظل بسيطة".

وكان الرجل أصيب بحالة إعياء في مطلع الأسبوع بعد أن سافر إلى ووهان بالصين مسقط رأسه في نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول، وشخصت حالته بالإصابة بفيروس "كورونا"، الإثنين.

ويسبب الفيروس أعراضا مماثلة للبرد أو الإنفلونزا، وقالت منظمة الصحة العالمية إن ظهوره مرتبط بسوق للمأكولات البحرية في ووهان أكبر مدينة بوسط الصين والبالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وجرى إغلاق السوق منذ ذلك الحين.

