هل غزارة الدورة الشهرية تدل على إصابتك باضطراب النزيف؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطراب النزيف مشكلة صحية تجعل من الصعب على الشخص التوقف عن النزيف، وما يصل إلى واحدة من كل 10 نساء مصابات بفترات الحيض الغزيرة وقد يكون لديهن اضطراب نزيف، وفى السطور التالية نتعرف على العلاقة بين غزارة الدورة الشهرية واضطراب النزيف عند المرأة، وفقاً لما ذكره موقع " womenshealth".

وأكثر أنواع اضطرابات النزيف شيوعًا في النساء هو مرض فون ويلبراند (VWD)، وإذا تركت دون علاج، فإن اضطرابات النزف تزيد من خطر الإصابة بفقر الدم والنزيف الخطير بعد الولادة.



اضطراب النزيف

ما هو اضطراب النزيف؟

يعد اضطراب النزيف مشكلة صحية تجعل من الصعب على الشخص التوقف عن النزيف.

عادة عندما يصاب الشخص به، تتشكل جلطة دموية لوقف النزيف بسرعة، يحتاج الدم إلى تجلط الدم، ويحتاج الجسم إلى نوع من خلايا الدم يسمى الصفائح الدموية وبروتينات الدم التي تسمى عوامل التخثر.

إذا كان لديك اضطراب نزيف، فإن الصفائح الدموية أو عوامل التخثر لديك لا تعمل بشكل صحيح أو أن جسمك لا ينتج ما يكفي من الصفائح الدموية أو عوامل التخثر، هذا يجعل من السهل حدوث الكثير من النزيف أثناء وظائف الجسم الطبيعية مثل فترة الحيض.

يمكن أيضًا للأشخاص الذين يعانون من اضطراب النزيف النزيف كثيرًا أو لفترة طويلة بعد الإصابة أو علاج الأسنان أو الولادة أو الجراحة.

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تؤثر اضطرابات النزف على كل من النساء والرجال، لكن اضطرابات النزف يمكن أن تسبب المزيد من المشاكل للنساء بسبب النزيف الشديد خلال فترات الحيض وخطر النزيف الخطير بعد الولادة.

هل يعني النزيف الغزير خلال فترة الحيض أنني مصابة باضطراب نزيف؟

ما يصل إلى واحدة من كل 10 نساء لديهن دورات شهرية غزيرة، وهذا قد يكون نوع من اضطراب النزيف .

لكن الأسباب الأخرى للدورة الشهرية الغزيرة تشمل:

-بعض المشاكل الصحية، نزيف حاد يمكن أن يكون علامة على مشاكل الغدة الدرقية أو الأورام الليفية الرحمية.

-مشاكل الإنجاب، في الدورة الشهرية العادية، يتجاهل جسمك بطانة الرحم مع كل فترة، إذا خرجت هرموناتك عن التوازن أو إذا لم تقم بالإباضة، فإن بطانة الرحم يمكن أن تتراكم أكثر من اللازم، هذا يمكن أن يسبب نزيف حاد حيث يتم التخلص من البطانة خلال فترة الحيض التالية.

-بعض الأدوية، قد تؤدي بعض الأدوية المضادة للالتهابات وأدوية سيولة الدم إلى غزارة الدورة الشهرية أو طول مدتها.