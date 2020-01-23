تعرف على تفاصيل حالة الممثل المصري خالد النبوي

الخميس 23 يناير 2020

نفى الدكتور جمال شعبان، استشاري القلب والأوعية الدموية الشهير في مصر، ما تردد عن وفاة الممثل المصري خالد النبوي، الذي تعرَّض لوعكة صحيّة مفاجئة، الثلاثاء، نُقِل على أثرها إلى المستشفى.



وكتب شعبان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنَّ مثل هذه الشائعات تؤدي إلى تدهور الحالة الصحية للمريض في العناية المركزة، مطالباً بعدم مشاركة تلك الشائعة على منصات التواصل.

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وقال شعبان، وهو عميد معهد القلب السابق في مصر، إنَّ خالد النبوي لا يزال في غرفة العناية الفائقة بمستشفى قصر العيني الفرنساوي في وسط العاصمة القاهرة.

وأشار إلى أنَّ النبوي (53 عاماً) ركّب دعامة في الشريان التاجي عقب جلطة حادة أدت إلى اختلال كهرباء القلب، وهو في صالة الألعاب الرياضية وسقط مغشياً عليه.

وكشف شعبان أنَّ النبوي قد يحتاج إلى تدخل جراحي في الشريان التاجي، موضحاً أنَّ الأزمة القلبية حصاد عوامل خطورة متعددة؛ منها التدخين والتوتر والضغط المرتفع الصامت وارتفاع الدهون الضارة وحياة الخمول وسمنة البطن وربما مرض السكري الصامت مع وجود استعداد وراثي.