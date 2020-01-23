صحة ورشاقة

باحثون يحددون سبب ظهور الشيب في سن الشباب

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 23 يناير 2020

توصل باحثون في جامعة هارفرد إلى أن التوتر يجعل الشعر يتحول للون الأبيض دون إمكانية عودته إلى لونه الأصلي، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

وكشفت الدراسة التي أجريت على الفئران أن السبب يعود لإفراز هرموني، وهو هرمون يصدر عندما يدخل الجسم في وضع القتال أو التوتر.

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حيث يتم افرازه في مجرى الدم ما يؤدي لزيادة معدل ضربات القلب تحت الضغط الشديد، ويترك الجسم بحالة استعداد للرد على أي تهديد.

 

وتلحق هذه العملية الضرر بالخلايا الجذعية الصباغية (MSCs)، وهي خلايا الجلد المنتجة للصباغ والتي تعطي الشعر لونه.

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