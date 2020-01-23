علماء يحذرون من الإفراط في شرب "كولا دايت"

الخميس 23 يناير 2020

حذر علماء من أن الإفراط في شرب "كولا دايت"، الخالية من السكر تقريبا، يوميا يزيد من خطر الموت مبكرا في سن الشباب وخاصة بين النساء.



وجاء تحذير العلماء، في كلية ألبرت أينشتاين للطب في جامعة يشيفا في نيويورك، بعد أن درسوا عشرات آلاف من بيانات الأشخاص لمدة 12 عاما، وفق ما أوردت صحيفة "نيويورك بوست"، الجمعة.

وقالوا إن شرب كوبين من "كولا دايت"، التي تصنف على أنها مشروبات محلاة صناعيا، يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية بمقدار الربع، وترفع عادة الشرب هذه نسبة الإصابة بأمراض القلب بنسبة الثلث.

ومقارنة بنسبة الأشخاص، الذين يحجمون عنها، فإن خطر الموت مبكرا يزيد بنسبة 16 بالمئة لمستهلكي "كولا دايت" يوميا.

وقال العلماء إن النتائج، التي توصلوا إليها يجب أن تكون بمثابة تحذير لأولئك المدمنين على هذه المشروبات.

وأوضحت الباحثة الرئيسية في الدراسة، ياسمين رحماني أن البعض الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن، يقبلون على استهلاك المشروبات المحلاة صناعية ذات السعرات الحرارية المنخفضة، في محاولة لتحسين نظامهم الغذائي.

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وأضافت أن "بحثنا وغيرها من الدراسات القائمة على الملاحظة أن المشروبات المحلاة صناعية قد تكون ضارة"، مؤكدة أن خطر السكتة الدماغية وأمراض القلب يرتبط بالاستهلاك المرتفع لهذه المشروبات.

وأوضحت أن الإدمان على "كولا دايت" يرتبط بمرض القلب، حيث أن الأوعية الدموية التي تزود القلب بالدم تضيق أكثر، مما يزيد خطر الإصابة بنوبة قلبية وذبحة صدرية وسكنة دماغية.

والإدمان على على هذا المشروب يرتبط بمرض القلب، حيث أن الأوعية الدموية التي تزود القلب بالدم تضيق أكثر، مما يزيد خطر الإصابة بنوبة قلبية وذبحة صدرية وسكنة دماغية، وفق الباحثة في الجامعة الأميركية.

وشملت الدراسة على بيانات نحو 82 ألف امرأة بعد انقطاع الطمث، وتتراوح أعمارهن بين 50-79 عاما، وتمت متابعة حالاتهم لمدة 12 عاما.

ولفتت الدراسة إلى أن النساء البدينات في خطر أكبر، مشيرة إلى أن الفئة التي تستهلك كوبين أو أكثر من "كولا دايت" يوميا، وهم سمان يتعرضن لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وفي وقت سابق، نشرت جمعية القلب الأميركية، استشارة طبية، خلصت إلى عدم وجود أدلة كافية على أن المشروبات المحلاة المنخفضة السعرات الحرارية مثل "كولا دايت" تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

إلا أن الجمعية دعت إلى اعتماد شرب المياه، كونها أفضل بديل عن المشروبات المحلاة صناعيا.