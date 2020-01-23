توقعات بزيادة إصابات "كورونا الصين" إلى 6 آلاف حالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقع أطباء في مدينة ووهان الصينية أن يتجاوز عدد الإصابات بفيروس "كورونا" الجديد 6 آلاف حالة، فيما رجح باحثون صينيون أن الخفافيش ربما تحتضن هذا الفيروس، حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مجموعة "كايشين" الصينية الإعلامية.

وفعّلت السلطات الصينية تقييد التحركات في ووهان، الخميس، حيث تحاول السلطات كبح انتشار الفيروس الجديد الذي أصاب أكثر من 500 شخص في البلاد.

وحسبما أفاد مسؤولون صينيون، قفزت حالات الإصابة بأمراض الرئة الناتجة عن ذلك الفيروس إلى 571 حالة، بينها 17 وفاة حتى الخميس.



وذكر التلفزيون الصيني أنه تم إغلاق مطار ووهان ومحطات القطارات وجرى تعليق خدمات حافلات المسافات الطويلة ومترو الأنفاق وخدمات العبارات في المدينة التي يقطنها 11 مليون شخص بدءا من الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.